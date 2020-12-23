Polisi ezerek şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet
|23 Aralık 2020 17:06
|+Aa- Yazdır
Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kalaycı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.
Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen sanık Kalaycı, ölümüne neden olduğu polis memuru ile yaralıları tanımadığını, bu kişilerle geçmişe dayanan husumetinin bulunmadığını söyledi.
Psikolojik sorunları olduğuna dair sağlık raporunun bulunduğunu belirten Kalaycı, hükümle birlikte tahliyesini talep etti.
Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, heyetin kararını açıkladı.
Buna göre sanık Kalaycı, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, "3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
- Olayın geçmişi
İddianameye göre sanık Kalaycı, 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesinin Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra Ali Yavuz'a çarparak kaçtı.
İhbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin, Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde Kalaycı'ya "dur" ihtarında bulundu.
Sanık Kalaycı, yavaşlamayıp yolun kenarına kaçan polisin üzerine aracı sürerek ölümüne neden oldu. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Doğrudan Cumhurbaşkanı'na yönelik bir söz söylemedim'
23 Aralık 2020 12:22
|İtirafçı olan FETÖ'cü eski yüzbaşına verilen hüküm kesinleşti
23 Aralık 2020 11:09
|Dijital ortamdaki ders görüntülerini kaydedip, yayanlara hapis cezası uyarısı
22 Aralık 2020 11:34
|Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca tahliye edildi
21 Aralık 2020 18:10
|'Ponzi Arzu'ya verilen 198 hapis cezası kısmen hukuka uygun bulundu
21 Aralık 2020 11:25
|Polis dolandırıcıya vatandaşla birlikte suçüstü yaptı
19 Aralık 2020 20:20
|Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı
19 Aralık 2020 19:23
|Hrant Dink cinayetine ilişkin dava, savunmaların alınması için ertelendi
17 Aralık 2020 12:28
|Kısıtlamaya uymayıp polise saldıran 4 zanlı tutuklandı
16 Aralık 2020 19:55
|Öğretmenin, müdüre fırlattığı sandalye 'silah' sayıldı, dava açıldı
15 Aralık 2020 18:37