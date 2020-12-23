1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım

Şarkıcı Songül Karlı, eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü. Karlı, evine haciz geldiğini belirterek, "Oğlumun gitarından, benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi" dedi.
 23 Aralık 2020 17:14
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Şarkıcı Songül Karlı, eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü. Karlı, evine haciz geldiğini belirterek, "Oğlumun gitarından, benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi" dedi.

"BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ"

Şarkıcı Songül Karlı avukatı Murat Şekerli ile ortak basın açıklaması düzenledi. Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, gözyaşları içerisinde yaşadığı olayları anlattı. 5 yıllık evliliğinde 4 kez ayrılmak istediğini ve 4 kez dayak yediğini belirten Karlı, eski eşinin "Sen burada oturacaksın bana çocuk yapacaksın seni öldürürüm, gebertirim" diyerek tehdit edildiğini iddia etti. Hem fiziki, hem sözlü şiddete uğradığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyen Karlı, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile, 'bakkallar kapalı' diye yalan söylemek zorunda kaldım. Bakkala gidemediğimiz için evimizde pilav ve su vardı. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bırakırdı" diyerek gözyaşı döktü.

"35 MİLYON KAYBIM VAR"

35 milyonun üzerinde bir kaybı olduğunu dile getiren Songül Karlı, "Bana kendisinin MİT çalışanı olduğunu söyledi. Arsamdan, arabama, mücevherlerimden ziynet eşyalarıma kadar her şeyi elimden aldı. Şimdi evladımı nasıl geçindireceğim korkusuyla yaşıyorum. Aklımda olan tek şey o. Yıllarımın birikimimi elimden aldı. Artık bu yaşadığım süreçten sonra anne babama dahi güvenemez oldum" şeklinde konuştu.

"EVİME HACİZ GELDİ"

Karlı, ayrılmaya karar verdiğini, eşinin araya hatırlı kişileri koyduğunu belirtti. Karlı, "Eski eşim bir gün eve geldi, ayrılmak istediğimi söyledim. Oturduğu yerden fırladı, bende ne bel bıraktı ne de böbrek bıraktı. Şiddete maruz kaldım. Bu süre zarfında sırf çocuğumun geleceği için sustum" dedi. Kendisine haciz geldiğini de belirten Karlı, "Oğlumun gitarından, benim bağlamama kadar her şeyim haczedildi. Çocuğum uzaktan eğitimini dahi benim telefonumdan alıyor. Laptopu dahi haczedildi" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cem Yılmaz'dan Kural mesajı: Aramız pek iyi olmasa da çok üzüldüm
23 Aralık 2020 10:29		 Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini canlı yayında açıkladı
22 Aralık 2020 15:14
Gülben Ergen koronavirüse yakalandı
22 Aralık 2020 14:00		 Yemek Sepeti CEO'suna maskeli takip şoku!
21 Aralık 2020 15:12
ALES ve YÖKDİL sınavlarının ertelenmesi nedeniyle adaylar mağdur oldu!
18 Aralık 2020 13:30		 Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
18 Aralık 2020 11:30
Didem Arslan Yılmaz: Ne adımı, ne de işimi bu şekilde harcatmam!
16 Aralık 2020 16:40		 Eşim 'Çamaşır Suyu'nu benden çok seviyor deyip Esra Erol'a katıldı
16 Aralık 2020 10:00
ATV'nin iddialı dizisi final yapıyor
15 Aralık 2020 20:52		 Nusret 850 bin TL maaşlı müdür arıyor! İki şartı var
15 Aralık 2020 11:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:37 - Korona aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni18:33 - O ilde önlemler sonuç verdi. Korona haritasında büyük değişim18:29 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:27 - O ilde 'koronavirüs mahallesi' 50 kişi hayatını kaybetti18:15 - Karı-koca 20 gün arayla virüsten hayatını kaybetti18:11 - İletişim Başkanı Altun'dan Can Dündar açıklaması
18:01 - Tıp teknisyeni yoldan geçerken böyle hayat kurtardı17:58 - Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve kızının cenazeleri paylaşılamıyor17:55 - TBMM'de 'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin anayasa çalışması iddiası' tartışıldı17:45 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü17:42 - Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis17:36 - Dolar 7,62 TL'ye geriledi
17:31 - Çakıcı'nın 'Kılıçdaroğlu'na tehdit' soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı17:27 - DSÖ sürü bağışıklığı için tarih verdi17:22 - Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama17:17 - Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş17:14 - Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım
17:06 - Polisi ezerek şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
Uygulama birliği de yok, çözen de yok! Covid temaslısı memurlar idari izinli sayılacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rutubet kokusu 3
yürüyen balık 4
tüm giysileri aynı renk olan insan 3
siler de geçer 3
Honolulu 4
dizi ve film tavsiyeleri 4
maya takvimi 3
yabancılardan aldığımız aranjman şarkılar 1
kırmızı oda 1
Bolsonaro'nun Kovid-19 aşılarına güvenmemesi 1
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam