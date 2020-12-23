Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama
|23 Aralık 2020 17:22
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Antalya'da, bir plazada çalışanlar, teras balkonda meşaleler yakıp, sosyal mesafeye ve maske kullanımına aldırış etmeden kutlama yaptı. Sloganlar atarak, zıplayan çalışanlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen ay riskli kentler arasında saydığı, pozitif vaka sayısında yüzde 100'lük artışın yaşandığı Antalya'da tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesine rağmen zaman zaman ihlaller kameralara yansıyor. Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1072 Sokak üzerindeki plazada kalabalık grup, teras balkonda kutlama yaptı. Kızılarık Caddesi'ne de cephesi olan terasa çıkan grup, meşaleler yaktı, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, kutlama yaptı. Çevre sakinleri ve farklı plazada çalışanlar bu anları, 'Sosyal mesafe sıfır', 'Maske yok' sözleriyle cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.
Plaza çalışanlarının mesafesiz anları, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Dronla kendilerini görüntüleyen grubun neyi kutladığı ise anlaşılamadı.
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