DSÖ sürü bağışıklığı için tarih verdi
|23 Aralık 2020 17:27
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Koronavirüs aşılarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte pandemi sürecinin sonundaki ışık görülmeye başlanırken Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, Covid-19 aşısının uygulanmaya başlamasının dünyanın gardını düşürmemesi gerektiğini, çünkü nüfus bağışıklığının sağlanmasının zaman alacağını söyledi.
ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Swaminathan, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan yeni Covid-19 varyantına da ağırlık verdiklerini belirtirken mutasyona uğrayan corona virüsün daha bulaşıcı olduğunun görüldüğünü ancak hastalığın klinik şiddetini artırdığını tespit etmediklerini belirtti.
'AŞILARIN YENİ VARYANTA KARŞI ETKİLİ OLACAĞINA İNANIYORUM'
Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Soumya Swaminathan, halihazırda onaylanan aşıların virüsün yeni varyantını kapsamayacağına inanmak için "hiçbir neden" olmadığını söylerken corona virüs aşısının nüfusların çoğuna uygulanmasının zaman alacağını ve bu sebeple önümüzdeki altı ay boyunca tetikle kalınması gerektiğini söyledi.
'TÜNELİN SONU YAKLAŞIYOR AMA HALA GEÇMEMİZ GEREKEN BİR TÜNEL VAR'
Dr. Soumya Swaminathan, "Sonun başlangıcına yaklaşıyoruz, tünelin sonundaki ışığı görebiliriz" ifadelerini kullanırken "Ancak yine de geçmemiz gereken bir tünel var ve önümüzdeki birkaç ay çok kritik olacak" şeklinde konuştu.
Swaminathan, aşıların başlangıçta en savunmasız ve en çok risk altında olan çok küçük bir grubu koruyacağını ve nüfusun geri kalanı kapsanmadan önce aylar geçeceğini söylerken "Bazı ülkelerde nüfus bağışıklığının belli bir seviyeye geldiğini görmeye başlamamız 2021'in sonuna kadar sürecek" dedi.
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