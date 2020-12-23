Çakıcı'nın 'Kılıçdaroğlu'na tehdit' soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Alaattin Çakıcı ifade verdi. Çakıcı ifadesinde, "Kendisine tehdit değil ikaz mahiyetiyle 'yine bu hakaretlerine devam edersen bakla odunuyla seni tanıştırırım' cümlesini kullandım. Ama amacım 'seni devlete şikayet ederim'dir. Adalet anlamında kullandım" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şikayeti üzerine Alaattin Çakıcı hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında talimatla Çakıcı'nın ifadesi alındı. Çakıcı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede, Twitter'deki sözlerin kendisine ait olduğunu belirterek, cezaevinden çıktığı günden bu yana Kılıçdaroğlu'nun kendisi üzerinden Cumhur İttifakı'nı yıpratmak için söylemlerde bulunduğunu ve kendisini hedef aldığını iddia etti. Söz konusu ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmediğini, ikaz ettiğini kaydeden Çakıcı, "Kendisine tehdit değil ikaz mahiyetiyle 'yine bu hakaretlerine devam edersen bakla odunuyla seni tanıştırırım' cümlesini kullandım. Ama amacım 'seni devlete şikayet ederim'dir. Adalet anlamında kullandım" ifadelerini kullandı.

Çakıcı, ifadesinde şunları kaydetti:

"Sonra bir daha bana hakaret etti. Bana bu düşmanlığın nedir? PKK ve DHKP-C ile ilişki içindesin. İstersen beni onlara öldürt. Ben Allah'tan korkarım. İhanet edersem devletimden korkarım. Sürekli beni gündeme getirmek kaydıyla Cumhur İttifakı'nı, sayın Devlet Başkanımızı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi yıpratmak istemektedir. Bunu da Alaattin Çakıcı üzerinden yapmaktadırlar. Devletimizin beka sorunu varken aylardan beri Meclis'te ve basın yayın organlarında hedef yanlılarının CHP lideri bunu gündeme getirmektedirler. Devletimin vereceği her türlü karara saygılıyım."