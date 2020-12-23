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İletişim Başkanı Altun'dan Can Dündar açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez"
 23 Aralık 2020 18:11
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İletişim Başkanı Altun'dan Can Dündar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

Altun, Twitter'dan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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