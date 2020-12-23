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Karı-koca 20 gün arayla virüsten hayatını kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 85 yaşındaki Muhammet ve Naciye Akdoğan çifti korona virüs nedeni ile 20 gün ara ile hayatını kaybetti. Yaşlı çiften geriye son çekilen fotoğrafları kaldı.
 23 Aralık 2020 18:15
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Karı-koca 20 gün arayla virüsten hayatını kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 85 yaşındaki Muhammet ve Naciye Akdoğan çifti korona virüs nedeni ile 20 gün ara ile hayatını kaybetti. Yaşlı çiften geriye son çekilen fotoğrafları kaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını ülke genelinde can almaya devam ediyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ikamet eden ve ahi esnaf olarak bilinen 85 yaşındaki Muhammet Akdoğan, kasım ayında korona virüse yakalandı. İlk olarak evinde tedaviye başlanan Akdoğan ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşındaki Muhammet Akdoğan Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Akdoğan'ın eşi 84 yaşındaki Naciye Akdoğan'da korona virüs nedeni ile hastanede tedavi altına alındı. Naciye Akdoğan'da hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen eşinden 20 gün sonra virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı çiftten geriye ise son çekilen fotoğrafları kaldı.

Ayrıca, Muhammet Akdoğan'ın kardeşi 77 yaşındaki Nusret Akdoğan'ın da korona virüs nedeni ile yoğun bakımda tedavisi devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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