Hasta sayısı 3 bin sınırına geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız.
|23 Aralık 2020 19:36
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 23 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı. ' ifadelerini kullandı.
11 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ak Parti Milletvekili Demirbağ'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
23 Aralık 2020 20:44
|'Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz'
23 Aralık 2020 20:41
|Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
22 Aralık 2020 22:04
|Prof. Dr. Orhan Kural'ın durumu çok ağırlaştı
22 Aralık 2020 19:49
|Vaka sayısı 20 binin altına indi
22 Aralık 2020 19:45
|Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir
21 Aralık 2020 23:56
|DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
21 Aralık 2020 22:43
|AB Komisyonu, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi
21 Aralık 2020 20:45
|DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması
21 Aralık 2020 19:42
|Aktif vaka ve ağır hasta sayısı azalıyor
21 Aralık 2020 19:12