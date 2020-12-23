Uğur Şahin'in ismi doğduğu mahallede bir sokağa verilecek
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in ismini doğduğu mahalledeki bir sokağa verileceğini bildirdi
|23 Aralık 2020 19:30
|+Aa- Yazdır
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in ismini doğduğu mahalledeki bir sokağa verileceğini bildirdi.
Başkan Tosyalı, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşısında yüzde 90 başarıya ulaşan Prof. Dr. Şahin'i tebrik etti.
Aşıyla birlikte tüm dünyanın salgından kurtulmasını dileyen Tosyalı, şunları kaydetti:
"İnşallah bu süreç geçecek. Bu zor günleri geride bırakıp tekrar eski güzel günlerimize döneceğiz. Prof. Dr. Uğur Şahin'in adını İskenderun'da doğmuş olduğu Kurtuluş Mahallemizin 71. Sokağına ocak ayı meclisinde alacağımız karar doğrultusunda vereceğiz."
Tosyalı, ayrıca Şahin'i doğduğu kente davet etti.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Diyanetten Türkçe ibadet ve ezan açıklaması
23 Aralık 2020 21:12
|Edirne Belediye Başkanı: En kurak dönemi yaşıyoruz
23 Aralık 2020 20:38
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taş Medrese'nin açılışını yapacak
23 Aralık 2020 20:25
|Bakan Koca'dan, vefat eden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı
23 Aralık 2020 20:18
|Hasta sayısı 3 bin sınırına geriledi
23 Aralık 2020 19:36
|İletişim Başkanı: Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik değil
23 Aralık 2020 18:11
|TBMM'de 'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin anayasa çalışması iddiası' tartışıldı
23 Aralık 2020 17:55
|Bakan Dönmez: Üretilecek lityum, yerli aracımızın bataryasında da kullanılacak
23 Aralık 2020 16:22
|MSB: Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi
23 Aralık 2020 14:52
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
23 Aralık 2020 13:48