1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası mühürlendi

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" denildi.
 23 Aralık 2020 19:44
+Aa- Yazdır
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası mühürlendi

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki binanın "onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı" olmadan tadilat ve tamirat yapıldığı gerekçesiyle mühürlendiğini bildirdi.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ayazağa Mahallesi 7752 ada 2 nolu parselde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulduğu aktarıldı.

Şikayet üzerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddesi gereğince denetim yaptığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir. Şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi halinde İmar Kanunu kapsamında mühürleme tutanağına ilişkin gerekli işlemler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi
23 Aralık 2020 15:45		 İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine %11 zam
23 Aralık 2020 14:38
Plastik poşette ücret yeni yılda da değişmeyecek
23 Aralık 2020 14:37		 Turizmde bir yıl borç erteleme kararı
23 Aralık 2020 14:04
Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi programının ayrıntıları belli oldu
23 Aralık 2020 11:14		 DSİ 4 ilde yaklaşık 30 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yaptı
23 Aralık 2020 10:48
TRT Yetenek Kariyer Programını başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı
23 Aralık 2020 10:46		 Ünlü isimlere reklam uyarısı: Büyük cezası var
23 Aralık 2020 10:43
Siber güvenlik alanındaki yerli ve milli çözümlerinden dolayı İçişleri Bakanlığına ödül
23 Aralık 2020 10:19		 Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
23 Aralık 2020 10:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Diyanetten Türkçe ibadet ve ezan açıklaması20:44 - Ak Parti Milletvekili Demirbağ'ın Covid-19 testi pozitif çıktı20:41 - 'Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz'20:40 - Yusufeli Barajı'nda son 13 metre20:38 - Edirne Belediye Başkanı: En kurak dönemi yaşıyoruz20:29 - Analistler: 'Azerbaycan, Türk SİHA'larıyla üstünlük sağladı'
20:27 - Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında iddianame20:25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taş Medrese'nin açılışını yapacak20:18 - Bakan Koca'dan, vefat eden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı19:49 - Sivas'ta Hafik Gölü buz tuttu19:48 - Taksi durağının 'Sabire abla'sı aile geleneğini sürdürüyor19:44 - CHP İstanbul İl Başkanlığı binası mühürlendi
19:40 - Emekli öğretmen, evini kütüphaneye çevirdi19:36 - Hasta sayısı 3 bin sınırına geriledi19:30 - Uğur Şahin'in ismi doğduğu mahallede bir sokağa verilecek19:25 - Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu19:21 - 'Depremzedelere konut yapılacak bölgenin zemini sağlam'
19:12 - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Zammı az bulduk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş
Korona aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süt ve süt ürünlerine gelen zam 5
The Three tenors 1
yeni corona türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olması 3
maya takvimi 3
apple'ın otomobil üreteceğini açıklaması 3
leo westermann 1
Ayn rand 3
magar sofrası 1
tüm giysileri aynı renk olan insan 3
masterchef 2
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam