Sivas'ta Hafik Gölü buz tuttu
Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
|23 Aralık 2020 19:49
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Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi de buzla kaplandı.
Buz kalınlığının yer yer 2 santimetreye ulaştığı gölde yaşayan sakar meke kuşları da durumdan olumsuz etkilendi.
Göl çevresindeki restoranlarca beslenen ördek ve kazlar ise suya girebilecekleri açık alan bulmaya çalıştı. Buz içinde kalan deniz bisikleti, kano ve kayıklar da ilginç görüntüler oluşturdu.
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