1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ta Hafik Gölü buz tuttu

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
 23 Aralık 2020 19:49
+Aa- Yazdır
Sivas'ta Hafik Gölü buz tuttu

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi de buzla kaplandı.

Buz kalınlığının yer yer 2 santimetreye ulaştığı gölde yaşayan sakar meke kuşları da durumdan olumsuz etkilendi.

Göl çevresindeki restoranlarca beslenen ördek ve kazlar ise suya girebilecekleri açık alan bulmaya çalıştı. Buz içinde kalan deniz bisikleti, kano ve kayıklar da ilginç görüntüler oluşturdu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tapulu arazim dedi, yolu 'beton çit' ile böldü
23 Aralık 2020 18:41		 O ilde önlemler sonuç verdi... Korona haritasında büyük değişim
23 Aralık 2020 18:33
Tıp teknisyeni yoldan geçerken böyle hayat kurtardı
23 Aralık 2020 18:01		 Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama
23 Aralık 2020 17:22
Stoklar tükendi, minarelerden yapılan anonslarla kan toplandı
23 Aralık 2020 16:49		 Bu belediyede en düşük işçi maaşı 3 bin 200 TL oldu
23 Aralık 2020 16:35
Koronadan yaşamını yitiren doktorun görev yaptığı mahallede üzüntü hakim
23 Aralık 2020 16:12		 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuruna 'Başarı Belgesi'
23 Aralık 2020 16:07
İBB'nin dolmuş ve minibüsleri taksiye dönüştürme telifine red
23 Aralık 2020 15:36		 Korona kimin umurunda, halaya devam
23 Aralık 2020 15:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Diyanetten Türkçe ibadet ve ezan açıklaması20:44 - Ak Parti Milletvekili Demirbağ'ın Covid-19 testi pozitif çıktı20:41 - 'Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz'20:40 - Yusufeli Barajı'nda son 13 metre20:38 - Edirne Belediye Başkanı: En kurak dönemi yaşıyoruz20:29 - Analistler: 'Azerbaycan, Türk SİHA'larıyla üstünlük sağladı'
20:27 - Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında iddianame20:25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taş Medrese'nin açılışını yapacak20:18 - Bakan Koca'dan, vefat eden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı19:49 - Sivas'ta Hafik Gölü buz tuttu19:48 - Taksi durağının 'Sabire abla'sı aile geleneğini sürdürüyor19:44 - CHP İstanbul İl Başkanlığı binası mühürlendi
19:40 - Emekli öğretmen, evini kütüphaneye çevirdi19:36 - Hasta sayısı 3 bin sınırına geriledi19:30 - Uğur Şahin'in ismi doğduğu mahallede bir sokağa verilecek19:25 - Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu19:21 - 'Depremzedelere konut yapılacak bölgenin zemini sağlam'
19:12 - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Zammı az bulduk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş
Korona aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21 aralık 3
Çim adam 2
varoluşsal kaygı 1
magar sofrası 1
malumlar apartmanı 5
Her şeye anlam yükleme çabası 4
Orhan kural 2
Yumruk yumruğa tokalaşmanın da tehlikeli olması 2
tüm giysileri aynı renk olan insan 3
Someone else mi o 4
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam