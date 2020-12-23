1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında iddianame

Yasadışı yollardan sahiplendiği 3'üncü maymuna el konularak gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Meriç İzgi hakkında "zincirleme olarak kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
 23 Aralık 2020 20:27
+Aa- Yazdır
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Meriç İzgi'nin izinsiz olarak beslediği "Makak" cinsi maymunun değerinin 10 bin lira olduğu belirtildi. Daha önce de yasak olan maymunları beslediği belirtilen İzgi'nin "kaçakçılık" suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, CİTES (Nesli tehlike altında türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında kalan

'Yırtıcı hayvan' statüsüne giren bu hayvanın Satış belgesiyle satışının yapıldığı ve hobi amaçlı bulundurulması yasak türlerden olduğu anlatıldı.

Her ne kadar şüpheli Meriç İzgi, arkadaşı Elif T.'nin adresindeki maymunun kendisine ait olmadığını iddia etse de Elif'in İzgi'ye yardım ederek iştirak halinde suç işlediği belirtildi.

iddianame, kabul edilirse şüpheli Meriç İzgi ve Elif T. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çakıcı'nın 'Kılıçdaroğlu'na tehdit' soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı
23 Aralık 2020 17:31		 Şeyma öğretmen'in katiline 2 kez müebbet istendi
22 Aralık 2020 22:08
Rüşvetten gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
22 Aralık 2020 19:19		 Enver Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
22 Aralık 2020 19:14
Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava
16 Aralık 2020 21:31		 Mahkeme heyetine tepki gösteren avukata soruşturma
14 Aralık 2020 21:31
Hrant Dink cinayetine ilişkin savcılık mütalaasını açıkladı
14 Aralık 2020 19:38		 Kaftancıoğlu'na, Altun'un evinin fotoğrafını çekmeden 10 yıla kadar hapis istemi
14 Aralık 2020 16:58
Savcılık, 'Güzele bakmak sevaptır' sözünü taciz saydı
12 Aralık 2020 23:12		 3 köpeğin öldürülmesine ilişkin 3 personel açığa alındı
12 Aralık 2020 16:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Diyanetten Türkçe ibadet ve ezan açıklaması20:44 - Ak Parti Milletvekili Demirbağ'ın Covid-19 testi pozitif çıktı20:41 - 'Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz'20:40 - Yusufeli Barajı'nda son 13 metre20:38 - Edirne Belediye Başkanı: En kurak dönemi yaşıyoruz20:29 - Analistler: 'Azerbaycan, Türk SİHA'larıyla üstünlük sağladı'
20:27 - Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında iddianame20:25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taş Medrese'nin açılışını yapacak20:18 - Bakan Koca'dan, vefat eden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı19:49 - Sivas'ta Hafik Gölü buz tuttu19:48 - Taksi durağının 'Sabire abla'sı aile geleneğini sürdürüyor19:44 - CHP İstanbul İl Başkanlığı binası mühürlendi
19:40 - Emekli öğretmen, evini kütüphaneye çevirdi19:36 - Hasta sayısı 3 bin sınırına geriledi19:30 - Uğur Şahin'in ismi doğduğu mahallede bir sokağa verilecek19:25 - Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu19:21 - 'Depremzedelere konut yapılacak bölgenin zemini sağlam'
19:12 - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Zammı az bulduk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş
Korona aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Ateş Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
TÜİK'in 2021 asgari ücret önerisi 4
Prof.Dr.Ceyhan:Mutasyon pandemiyi bitirebilir demesi 3
kronik kabızlık 3
Someome elde mi o 2
gülben ergen'in koronavirüse yakalanması 3
coronayı kadınlar ve çocuklar daha hafif atlatıyor 1
asgari ücret tespit komisyonu 4
apple'ın otomobil üreteceğini açıklaması 3
ios android versusları 1
Sözlükte çok yazmanın yan etkileri 3
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam