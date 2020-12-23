Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında iddianame
|23 Aralık 2020 20:27
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Meriç İzgi'nin izinsiz olarak beslediği "Makak" cinsi maymunun değerinin 10 bin lira olduğu belirtildi. Daha önce de yasak olan maymunları beslediği belirtilen İzgi'nin "kaçakçılık" suçunu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
İddianamede, CİTES (Nesli tehlike altında türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında kalan
'Yırtıcı hayvan' statüsüne giren bu hayvanın Satış belgesiyle satışının yapıldığı ve hobi amaçlı bulundurulması yasak türlerden olduğu anlatıldı.
Her ne kadar şüpheli Meriç İzgi, arkadaşı Elif T.'nin adresindeki maymunun kendisine ait olmadığını iddia etse de Elif'in İzgi'ye yardım ederek iştirak halinde suç işlediği belirtildi.
iddianame, kabul edilirse şüpheli Meriç İzgi ve Elif T. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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