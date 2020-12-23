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Ak Parti Milletvekili Demirbağ'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
 23 Aralık 2020 20:44
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Ak Parti Milletvekili Demirbağ'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Milletvekili Demirbağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıkması neticesinde, doktorlarımızın kararı ile tedavimi evde sürdürmekteyim. Hamdolsun ki sağlık durumum şu anda biraz daha iyi. Kuralları hassasiyetle uygulamanın önemini sağlığımızı kaybetmeden önce anlamak mühim. Bu vesileyle tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan şifalar niyaz ediyor, dualarınızı bekliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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