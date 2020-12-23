Ak Parti Milletvekili Demirbağ'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
|23 Aralık 2020 20:44
|+Aa- Yazdır
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Milletvekili Demirbağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıkması neticesinde, doktorlarımızın kararı ile tedavimi evde sürdürmekteyim. Hamdolsun ki sağlık durumum şu anda biraz daha iyi. Kuralları hassasiyetle uygulamanın önemini sağlığımızı kaybetmeden önce anlamak mühim. Bu vesileyle tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan şifalar niyaz ediyor, dualarınızı bekliyorum" dedi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz'
23 Aralık 2020 20:41
|Hasta sayısı 3 bin sınırına geriledi
23 Aralık 2020 19:36
|Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
22 Aralık 2020 22:04
|Prof. Dr. Orhan Kural'ın durumu çok ağırlaştı
22 Aralık 2020 19:49
|Vaka sayısı 20 binin altına indi
22 Aralık 2020 19:45
|Prof. Dr. Ceyhan: Mutasyon pandemiyi bitirebilir
21 Aralık 2020 23:56
|DSÖ: Endişe edilecek durum yok, virüs evriminin bir parçası
21 Aralık 2020 22:43
|AB Komisyonu, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni verdi
21 Aralık 2020 20:45
|DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması
21 Aralık 2020 19:42
|Aktif vaka ve ağır hasta sayısı azalıyor
21 Aralık 2020 19:12