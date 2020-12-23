Macaristan Türkiye'den ilave 40 zırhlı araç alacak
|23 Aralık 2020 21:29
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Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gaspar Maroth, ülkesinin Türkiye'den 40 adet daha 4x4 zırhlı araç almak için sipariş verdiğini söyledi.
Maroth, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, ordunun savunma gücünü artırmak amacıyla hazırlanan programla 300'den fazla zırhlı araç satın almayı hedeflediklerini söyledi.
Maroth, söz konusu program kapsamda Türkiye'den 40 adet daha 4x4 araç zırhlı araç temin edilmesi konusunda anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Araçların önemli bir avantajına dikkati çeken Maroth, "Bu araçların kullanımıyla daha alt birimlerde görevli personeller için de daha yüksek düzeyde koruma sağlanmış olacak." dedi.
Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, Avrupa Birliği'ndeki ilk ülke olmuştu.
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