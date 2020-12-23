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2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın acı günü

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın bir süredir kanser tedavisi gören eşi Zerrin Gürak, hayatını kaybetti.
 23 Aralık 2020 22:18
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2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın acı günü

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın bir süredir kanser tedavisi gören eşi Zerrin Gürak, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir kanser tedavisi gören Zerrin Gürak (55), İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde hayatını kaybetti.

Gürak'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.
Anadolu Ajansı
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