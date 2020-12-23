1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

En çok satan 10 otomobil markası

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen ay en fazla otomobil satışını VW Grubu gerçekleştirirken, VW Grubu'nu, PSA Grubu ve Renault Grubu izledi.
 23 Aralık 2020 22:45
+Aa- Yazdır
En çok satan 10 otomobil markası

AA muhabirinin Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) derlediği bilgilere göre, kasımda birkaç Avrupa ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasını kontrol altına almak için yeni tedbirleri uygulamaya koymasından dolayı AB otomobil pazarında önemli kayıplar yaşandı.

AB'nin 4 ana otomobil pazarında da kayıplar var

AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 897 bin 692 oldu.

27 üyeli AB'de 4 ana otomobil pazarının tümü geçen ay düşüş kaydetti. Fransa'da yüzde 27 ve İspanya'da yüzde 18,7 ile çift haneli düşüşler yaşandı. Düşüş, İtalya'da yüzde 8,3 ve Almanya'da yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

VW Grubu ilk sırada

ACEA'dan derlenen verilere göre, AB'de geçen ay en fazla yeni otomobil satışını 230 bin 556 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

VW Grubu'nu, 135 bin 622 otomobil satışıyla PSA Grubu izlerken, Renault Grubu 99 bin 310 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. Ardından 64 bin 659 adetle Daimler ve 62 bin 224 adetle FCA Grubu geldi.

En çok satan 10 marka

Grupların markaları bazında ele alındığında, 107 bin 162 satışla Volkswagen ilk sırada yer aldı. Renault, 64 bin 811 adetle ikinci ve Mercedes 60 bin 447 adet satışla üçüncü sırada konumlandı.

Liste; 60 bin 317 adetle Peugeot, 51 bin 203 adetle BMW, 49 bin 142 adetle Toyota, 48 bin 506 adetle Skoda, 45 bin 92 adetle Ford, 43 bin 183 adetle Audi ve 41 bin 651 adetle Fiat şeklinde sıralandı.

En fazla kayıp yaşayan markalar

Öte yandan, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre VW Grubu ile Renault Grubu'nun satışları yüzde 13 ve PSA Grubu'nun satışları yüzde 11,1 geriledi.

Söz konusu dönemde, satışlarda en fazla kayıp yüzde 66,9 ile Daimler'in markası Smart'ta gerçekleşti.

Smart'ı, yüzde 64,2 azalışla Renault Grubu markalarından Lada ve yüzde 46,7 azalışla da Jaguar takip etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aralık ayında, otomobil fiyatlarında büyük indirim beklentisi
22 Aralık 2020 13:00		 Otomobil sektöründeki dev birleşmeye AB'den onay
21 Aralık 2020 20:43
Son dönemde ikinci el araç fiyatları yüzde 3-10 düştü
21 Aralık 2020 20:41		 Otomobil satışları azaldı! Fiyatlar hızla düşüşe geçti
21 Aralık 2020 14:04
İkinci el araç satışlarında fiyatlar düşüyor
19 Aralık 2020 09:15		 Hyundai'de devir için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı
17 Aralık 2020 23:12
Otomobilde sıfır faiz müjdesi
14 Aralık 2020 14:04		 2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi?
14 Aralık 2020 11:31
Otomotiv sanayisinin üretimi kasımda yüzde 5,4 arttı
13 Aralık 2020 16:21		 Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor
12 Aralık 2020 16:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:43 - Trump, Türkiye yönelik yaptırımları da içeren bütçeyi veto etti23:41 - DSÖ'den mutasyon açıklaması: Büyük ölçüde daha bulaşıcı23:32 - Belediye başkanı trafik kazası geçirdi: 5 yaralı23:14 - 14 yüzyıllık saray gün yüzüne çıkarılıyor23:12 - Türk Eğitim-Sen: Öğretmenler çağrı merkezinde görevlendirilemez23:03 - Covid-19'un mutasyona uğramış türü İsrail'de de tespit edildi
22:54 - Aşı Kovid-19'dan korunmada en etkili yöntem22:53 - FDA'dan Türk şırınga üreticisine onay22:52 - Asırlık çift hastalıktan habersiz Kovid-19'u evlerinde yendi22:45 - En çok satan 10 otomobil markası22:44 - Uzungöl'de 50 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek22:36 - AB'den Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon
22:21 - İzmir Valisi: İzmir Mizah Festivali programı iptal edildi22:19 - 'Beyaz örtüye hasret' Uludağ'da pistlere suni kar yağdırılıyor22:18 - 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın acı günü21:58 - Yabancı yatırımcı için 6 dilde rehber hazırlandı21:49 - 'Kronik hastalar Kovid-19 aşısı yaptırmalı' uyarısı
21:47 - Kovid-19'u yenen Samsun Valisi aldığı tedbirleri artırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Korona aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş
Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cengiz holding'in 21.12.2020 reklamı 1
iyi haber 2
bugün önemli bir şey olmadı 5
Greyfurt reçeli 2
dürüstlük 1
Someone else mi o 4
Tanım şart değil 8
tff'nin hükmen mağlubiyet kararı 1
tüm giysileri aynı renk olan insan 3
magar sofrası 2
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam