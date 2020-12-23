1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

FDA'dan Türk şırınga üreticisine onay

Set Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şerbetçi ABD'den gelen şırınga taleplerini karşılamak için yürüttükleri çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek "Bu ürün gruplarında FDA Sertifikası alan Türkiye'deki ilk şırınga fabrikası olduk" dedi.
 23 Aralık 2020 22:53
+Aa- Yazdır
FDA'dan Türk şırınga üreticisine onay

Şirket açıklamasına göre, Set Medikal, salgın nedeniyle ortaya çıkan aşı şırıngası talebine yönelik başta Türkiye olmak üzere dünyada oluşan talebi karşılamak için yıllık üretim kapasitesini 20 milyon TL'lik ek yatırım ve 250 milyon adet artışla yıllık 1 milyar adede çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Ali İhsan Şerbetçi, Set Medikal'in Türkiye'nin ilk şırınga üretim tesisi olarak 1977 yılında İstanbul'da üretime başladığını belirterek, "Şırınga üretiminde Türkiye'de lider üretici konumundayız. Kapasitesi itibarıyla sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en geniş üretim hacmine sahip olan Set Medikal, yüzde 40'ı kadınlardan oluşan yaklaşık 150 çalışanı ile başta Avrupa olmak üzere; dünyanın birçok ülkesine ürün tedariki yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de de yüzde 60'lık pazar payına sahip olduklarını aktaran Şerbetçi, şunları kaydetti:

"Yıllık 20 milyon dolar civarındaki ciromuzun 6 milyon dolarlık bir kısmı ise ihracattan geliyor. Ürün gamımızda 40'a yakın şırınga çeşidinin yanında insülin şırıngaları, hipodermik iğneler, insülin iğne uçları, Serum Seti, Uzatma hattı, IV Kanül gibi birçok medikal ürün bulunuyor. Dünyanın ilk 5 şırınga üreticisinden biri durumundayız. ABD'den gelen talepleri karşılamak için bir süreden beri yürüttüğümüz çalışmaları hızlandırarak bu ürün gruplarında FDA Sertifikası alan Türkiye'deki ilk şırınga fabrikası olduk.

Set Medikal sahip olduğu modern ve yüksek üretim kapasite ile dünyada önemli bir yere sahip. Firmamız pandemi nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak önemli bir ilgi ile karşılaşıyor. Her yıl önemli bir büyüme ivmesi ile sektöründe lider olan firmamız; üretim kapasitesinin artışı ve yeni ürünlerin ürün gamına katılması konusunda yatırımlarını bu dönemde de kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Bu yolda kısa zaman içinde kapasite artırma amacıyla 50 milyon TL'lik yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyoruz."

"ABD ile pazar altyapı hazırlıklarımız ivmelenerek devam ediyor"

Şerbetçi, salgın nedeniyle ortaya çıkan aşı şırıngası talebine yönelik, başta Türkiye olmak üzere dünyada oluşan talebi karşılamak için; mevcut kapasitelerini iki katına çıkardıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız yeni ilave yatırımlar ile aşı şırıngası kapasitemizi yıllık 500 milyon adete, toplam şırınga üretim kapasitemizi ise 1 milyar adete çıkararak dünyanın ilk 5 şırınga üreticisinden biri olduk. Birkaç yıl öncesine kadar yılda 400 milyon adet şırınga ithal edilen bir ülke durumundan bugün 300 milyon adet ihraç eden bir ülke durumuna ulaştık. Ülkemiz adına gurur verici olan bu büyüme ivmemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın medikal ürünlerin üretimi konusunda sektöre gösterdiği teveccüh ve desteklerin de önemli payı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Set Medikal'in şırınga, insülin şırıngası, hipodermik iğne, insülin kalem iğnesi gibi gruplarda önemli bir üretim kapasitesine sahip olduğunu ve dünyada birçok ülkeye ihracat yaptığını aktaran Şerbetçi,"Pandemiyle birlikte özellikle son dönemde aşı şırıngası noktasında Avrupa başta olmak üzere; dünyadaki bir çok üreticiye tedarikte bulunuyoruz. ABD ile olan iş birliği görüşmelerimiz ve pazar altyapı hazırlıklarımız da ivmelenerek devam ediyor. Öte yandan sektörümüz için olmazsa olmaz durumundaki Ar-Ge'ye her yıl bütçemizden önemli bir pay ayırıyoruz. Ar-Ge'de altyapısı ve deneyimli ekibimizle yeni ürün geliştirmeleri ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi noktasında değer yaratmaya da devam ediyoruz." yorumunda bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DSÖ'den mutasyon açıklaması: Büyük ölçüde daha bulaşıcı
23 Aralık 2020 23:41		 Covid-19'un mutasyona uğramış türü İsrail'de de tespit edildi
23 Aralık 2020 23:03
Aşı Kovid-19'dan korunmada en etkili yöntem
23 Aralık 2020 22:54		 'Kronik hastalar Kovid-19 aşısı yaptırmalı' uyarısı
23 Aralık 2020 21:49
Ak Parti Milletvekili Demirbağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
23 Aralık 2020 20:44		 'Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz'
23 Aralık 2020 20:41
Hasta sayısı 3 bin sınırına geriledi
23 Aralık 2020 19:36		 Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
22 Aralık 2020 22:04
Prof. Dr. Orhan Kural'ın durumu çok ağırlaştı
22 Aralık 2020 19:49		 Vaka sayısı 20 binin altına indi
22 Aralık 2020 19:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:43 - Trump, Türkiye yönelik yaptırımları da içeren bütçeyi veto etti23:41 - DSÖ'den mutasyon açıklaması: Büyük ölçüde daha bulaşıcı23:32 - Belediye başkanı trafik kazası geçirdi: 5 yaralı23:14 - 14 yüzyıllık saray gün yüzüne çıkarılıyor23:12 - Türk Eğitim-Sen: Öğretmenler çağrı merkezinde görevlendirilemez23:03 - Covid-19'un mutasyona uğramış türü İsrail'de de tespit edildi
22:54 - Aşı Kovid-19'dan korunmada en etkili yöntem22:53 - FDA'dan Türk şırınga üreticisine onay22:52 - Asırlık çift hastalıktan habersiz Kovid-19'u evlerinde yendi22:45 - En çok satan 10 otomobil markası22:44 - Uzungöl'de 50 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek22:36 - AB'den Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon
22:21 - İzmir Valisi: İzmir Mizah Festivali programı iptal edildi22:19 - 'Beyaz örtüye hasret' Uludağ'da pistlere suni kar yağdırılıyor22:18 - 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın acı günü21:58 - Yabancı yatırımcı için 6 dilde rehber hazırlandı21:49 - 'Kronik hastalar Kovid-19 aşısı yaptırmalı' uyarısı
21:47 - Kovid-19'u yenen Samsun Valisi aldığı tedbirleri artırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu
Burs ve öğrenim kredileri yüzde 18 oranında artırıldı
Prof. Dr. Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Bunlar cenazeme gelmesin!
Korona aşısını buldu ama yaptırması yasak: İşte nedeni
Koronadan yaşamını yitiren doktor, 13 kardeşini kaybetmiş
Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
Bu fotoğraftan hemen sonra 'pozitif' sonuç
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Uzaktan eğitim sürecine özel yeni not ve karne sistemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pembe çayır çekirgesi 2
hüseyin çimşir 1
Sözlükte çok yazmanın yan etkileri 3
Çim adam 2
Someome elde mi o 2
18 yıl adada unutulan kadın 4
asgari ücret tespit komisyonu 4
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 5
eski defterler 5
bugün önemli bir şey olmadı 5
SON İLANLAR
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam