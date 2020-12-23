DSÖ'den mutasyon açıklaması: Büyük ölçüde daha bulaşıcı
Dünya Sağlık Örgütü, mutasyona uğrayan yeni virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu teyit etti. Konuya ilişkin toplanan uzmanlar, virüsün daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.
|23 Aralık 2020 23:41
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Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa temsilciliğinde, İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğrayan yeni türü ile ilgili bir toplantı düzenlendi.
Uzmanlar, virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejileri görüştüler.
''BÜYÜK ÖLÇÜDE DAHA BULAŞICI''
Toplantıda virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğu ve gençlerde daha sık görüldüğüne dikkat çekildi.
Yapılan paylaşımda, ancak virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığını da vurguladı.
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