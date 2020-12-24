1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

24 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

24 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
 24 Aralık 2020 00:02
+Aa- Yazdır
24 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"ne katılacak.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacak.

(Ankara/19.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul edecek.

(Ankara/11.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

6- TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı ile 2020 Biterken Pandemi ve Ekonomi Formu'na katılacak.

(Ankara/10.30/12.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM'ın tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00 )

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Tunceli Müzesi'nin açılışına katılacak.

(Tunceli/18.30)

SPOR

1- Süper Lig'in 14. haftası Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/Kayseri/16.00/Rize/Ankara/19.00)

2- Misli.com 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi 1, 2 ve 3. Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

3- Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda sona erecek.

(İstanbul/17.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta maçı yapılacak.

(Hatay/16.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor maçı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen 1 maç yapılacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AB'den Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon
23 Aralık 2020 22:36		 İzmir Valisi: İzmir Mizah Festivali programı iptal edildi
23 Aralık 2020 22:21
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına destek istedi
23 Aralık 2020 21:30		 Diyanetten Türkçe ibadet ve ezan açıklaması
23 Aralık 2020 21:12
Edirne Belediye Başkanı: En kurak dönemi yaşıyoruz
23 Aralık 2020 20:38		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taş Medrese'nin açılışını yapacak
23 Aralık 2020 20:25
Bakan Koca'dan, vefat eden Prof. Dr. Kural için taziye mesajı
23 Aralık 2020 20:18		 Hasta sayısı 3 bin sınırına geriledi
23 Aralık 2020 19:36
Uğur Şahin'in ismi doğduğu mahallede bir sokağa verilecek
23 Aralık 2020 19:30		 İletişim Başkanı: Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik değil
23 Aralık 2020 18:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:40 - Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:02 - 24 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!23:59 - Manisa'da bir grup genç okula saldırdı23:43 - Trump, Türkiye yönelik yaptırımları da içeren bütçeyi veto etti23:41 - DSÖ'den mutasyon açıklaması: Büyük ölçüde daha bulaşıcı
23:32 - Belediye başkanı trafik kazası geçirdi: 5 yaralı23:14 - 14 yüzyıllık saray gün yüzüne çıkarılıyor23:12 - Türk Eğitim-Sen: Öğretmenler çağrı merkezinde görevlendirilemez23:03 - Covid-19'un mutasyona uğramış türü İsrail'de de tespit edildi22:54 - Aşı Kovid-19'dan korunmada en etkili yöntem22:53 - FDA'dan Türk şırınga üreticisine onay
22:52 - Asırlık çift hastalıktan habersiz Kovid-19'u evlerinde yendi22:45 - En çok satan 10 otomobil markası22:44 - Uzungöl'de 50 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek22:36 - AB'den Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon22:21 - İzmir Valisi: İzmir Mizah Festivali programı iptal edildi
22:19 - 'Beyaz örtüye hasret' Uludağ'da pistlere suni kar yağdırılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!
24 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soba yakmanın ciddi bir marifet olması 3
Kendini olduğundan farklı göstermek 1
Bir yemek tarifi bırak 5
tüm giysileri aynı renk olan insan 3
kavgaya giderken dinlenebilecek müzikler 1
hacı bektaş-ı veli 1
yabancıların bizden apardığı şarkılar 3
saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar 1
Erdil Yaşaroğlu 1
sokakta eşine bağıran erkek 5
SON İLANLAR
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Bursa İnbel 34 İşçi Alacak
TCDD 60 işçi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam