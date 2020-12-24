Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|24 Aralık 2020 00:40
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aşı Kovid-19'dan korunmada en etkili yöntem
23 Aralık 2020 22:54
|Asırlık çift hastalıktan habersiz Kovid-19'u evlerinde yendi
23 Aralık 2020 22:52
|2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın acı günü
23 Aralık 2020 22:18
|'Kronik hastalar Kovid-19 aşısı yaptırmalı' uyarısı
23 Aralık 2020 21:49
|Kovid-19'u yenen Samsun Valisi aldığı tedbirleri artırdı
23 Aralık 2020 21:47
|Ak Parti Milletvekili Demirbağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
23 Aralık 2020 20:44
|'Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz'
23 Aralık 2020 20:41
|Taksi durağının 'Sabire abla'sı aile geleneğini sürdürüyor
23 Aralık 2020 19:48
|Emekli öğretmen, evini kütüphaneye çevirdi
23 Aralık 2020 19:40
|'Depremzedelere konut yapılacak bölgenin zemini sağlam'
23 Aralık 2020 19:21