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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 24 Aralık 2020 00:40
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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 00:13'te Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.01 olarak açıkladı.

Büyüklük : 3.7 (Mw)

Yer : Akdeniz, 14.32 km. Dalaman (Mugla)

Tarih-Saat : 24.12.2020, 00:13:42 TSİ

Enlem : 36.5211 N

Boylam : 28.7085 E

Derinlik : 12.01 km
Anadolu Ajansı
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