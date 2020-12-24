Türkiye Çevre Ajansının kurulması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
|24 Aralık 2020 03:13
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