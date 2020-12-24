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Türkiye Çevre Ajansının kurulması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
 24 Aralık 2020 03:13
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Türkiye Çevre Ajansının kurulması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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