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İkinci mutasyon: Daha hızlı yayılıyor

İngiltere, Kovid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünde bir mutasyon daha tespit etti. Mutasyonun ülkeye Güney Afrika'dan gelen 2 kişide görüldüğünü söyleyen Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen türün İngiltere'dekinden daha da hızlı yayıldığını ve daha fazla mutasyona uğradığını söyledi.
 24 Aralık 2020 06:15
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İkinci mutasyon: Daha hızlı yayılıyor

Fransa ve Hollanda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Fransa Ulaştırma Bakanlığı, iki ülke arasında hava, deniz ve demiryolu ulaşımının dün sabah saatlerinde yeniden başlamasını öngören bir protokol imzalandığını duyurdu.

TEST ZORUNLULUĞU

Buna göre İngiltere'den Fransa'ya seyahat etmek isteyen herkes, seyahat öncesi son 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptırmak zorunda kalacak. Testin negatif çıktığına dair belge sunamayanların ulaşım araçlarına binmesine izin verilmeyecek. Uyruklarına bakılmaksızın tüm tır şoförleri de hızlı sonuç veren testlerden yaptıracak. 31 Aralık'ta gözden geçirilecek protokolün 6 Ocak'a kadar devam etme ihtimali bulunuyor.

72 SAAT ÖNCE YAPILMALI

Hollanda da, İngiltere'den seyahat edecek Hollanda ve Avrupa Birliği vatandaşları dahil tüm yolcuların koronavirüs testlerinin negatif olduğunu göstermeleri durumunda Hollanda'ya girişlerine izin verileceğini belirtti. Deniz veya hava yolu ulaşımıyla ülkeye giriş yapacak yolcuların, yetkililere en geç 72 saat önce yapılan ve koronavirüs testinin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, sınırlarda ve uçuşlardan önce belgenin kontrol edileceği vurgulandı.

İsrail'e de sıçradı

İsrail'de Kovid-19'un yeni bulaşıcı türüne rastlandı. İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüse 4 kişide rastlandığı, bu kişilerden 3'nün kısa süre önce İngiltere'den döndüğü, diğerinin ise ülke dışına çıkmadığı ifade edildi.

2. mutasyon paniği

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede Güney Afrika'dan gelen 2 kişide korona virüsün mutasyona uğramış ve daha da hızlı yayılan başka bir türünün tespit edildiğini duyurdu. Hancock, tespit edilen türün İngiltere'dekinden daha da hızlı yayıldığını ve daha fazla mutasyona uğradığını söyledi. Hancock, "Virüsle temasta bulunmuş ve bulaşan kişileri karantinaya aldık. Yeni mutasyona uğramış virüsü incelemeye başladık" diye konuştu.
Yeni Şafak
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