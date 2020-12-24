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Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre; Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında peş peşe iki deprem meydana geldi.
 24 Aralık 2020 07:05
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Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Muğla'da deprem oldu.

AFAD tarafından kaydedilen bilgilere, Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Ayrıca saat 00:13'te gerçekleşen depremin yerin 12 km derinliğinde ve Dalaman açıklarında meydana geldiği bildirildi.

Bir deprem daha meydana geldi

Saat 00.13'te meydana gelen depremin ardından 00.14'te 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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