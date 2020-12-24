Gurbetçiye iyi haber: Türkiye'deki banka hesap bilgileri paylaşılmayacak

Yurt dışında yaşayan Türklerin, bulundukları ülkedeki sosyal yardımlardan faydalanmaya devam etmesi için önemli bir adım atıldı. 5,5 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya; Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya'da yaşayan Türklerin finansal bilgisi bu yıl paylaşılmayacak. Bu kararla Avrupa'nın söz konusu ülkelerinde yaşayan Türklerin kira ve çocuk yardımı gibi sosyal ödemeleri almaya devam etmesi sağlanacak. Kayıt dışılığın önlenmesi ve kara para ile mücadele amacını taşıyan, Türkiye'nin de taraf olduğu 'Finansal Bilgi Paylaşımı Sözleşmesi' uyarınca, yurt dışında yaşan, ancak Türkiye'de hesapları bulunan Türklerin finansal bilgileri, yaşadıkları ülke makamlarıyla paylaşılıyordu. Edinilen bilgiye göre AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Zafer Sırakaya'nın girişimi ile Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan milletvekilleri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda, gurbetçilherin uzun zamandır endişeyle izlediği bilgi paylaşımına dair görüşler masaya yatırıldı ve bu yıl bilgi paylaşımı yapılmamasına karar verildi. Türkiye'nin 2021 yılında bilgi paylaşacağı ülkelerin listesi ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak.

DESTEKLER TEHLİKEYE GİRECEKTİ

Türkiye'nin, 2017 yılında taraf olduğu 'Finansal Bilgi Paylaşımı Sözleşmesi' kapsamında, gurbetçilerin Türkiye'de elde ettiği gelirlerle ilgili bilgileri paylaşması halinde, bu ülkelerde yaşayanların, yaşadıkları ülkelerde aldıkları kira ve çocuk yardımı gibi desteklerin kesilmesi riski ortaya çıkıyordu. Gurbetçilerin endişelerini gidermek üzere hareket ettiklerini söyleyen AK Partili Sırakaya, 2020 yılında Türkiye'nin 77 ülkeden bilgi alacağı olduğunu, 57 ülke ile 2019'a ait bilgileri paylaşacağının açıklandığını hatırlattı. Sırakaya "Bilgilerin paylaşılacağı ülkeler arasında Almanya, Fransa, Beçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere, İsviçre gibi ülkeler yer almamıştır. Bu ülkelerde önemli sayıda Türk vatandaşı yaşıyor.Bu yüzden geriye dönük otomatik bilgi değişimi yapılması söz konusu değildir. Planlanan bilgi paylaşımı yalnızca bir önceki yıla ilişkin finansal bilgileri ve 31 Aralık tarihi itibarıyla mevcut bakiye bilgisini içermekte, gayrimenkuller, taşınır veya taşınmaz ile araçlar gibi finansal nitelikte olmayan bilgileri kesinlikle içermemektedir. Ayrıca, emekli aylığı veya kira geliri gibi hesap hareketlerinin ayrıntıları da paylaşım kapsamı içinde değildir" dedi.

KARŞILIKLI MUTABAKAT ŞART

Sırakaya "Karşılıklı aktivasyon ve teknolojik altyapı çalışmalarının henüz tamamlanamamış olması, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları bu ülkelerle uygun şartlarla bir anlaşmaya varmamızı şu an geciktirmektedir. Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren veri hacminin büyüklüğü ve mali takvimlerdeki farklılık da gereken bilgi paylaşımının daha zaman alabileceği tahminini güçlendirmektedir" dedi. Sözleşme ile otomatik bilgi paylaşımının başlayabilmesi için iki ülkenin karşılıklı mutabakatı gerekiyor. Tek taraflı paylaşım söz konusu değil. Aynı zamanda bir ülkenin Türkiye ile bilgileri paylaşacağını açıklaması, Türkiye'nin de otomatik olarak bilgi paylaşma mecburiyeti olduğunu göstermiyor.

YÜCEL KAYAOĞLU