Kargo otomatıyla 24 saat iade dönemi

Vodafone Business sponsorluğunda yedincisi gerçekleştirilen CEO Club Online Summit'te konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın pandemi ile birlikte e-Ticaret'in perakende pazarındaki payının yüzde 15'lere çıktığını belirterek "e-Ticaret ile birlikte kargo sektör bir adım öne çıktı. e-Ticaret ve tüketici arasında köprü vazifesi görüyoruz. Sektörde 100 binin üzerinde çalışan var. Günlük dört milyonun üzerinde kapı çalınıyor. Biz de 15 bin çalışan ile günde ortalama bir milyon teslimat yapıyoruz. Yılı 200 milyon teslimatla kapatacağız" dedi.

Geçtiğimiz üç yıl boyunca 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Ayyarkın "Önümüzdeki üç yıl boyunca bir milyar liralık yatırım daha yapacağız. IT altyapısı ve veri güvenliği konusunda yatırımlar yapacağız" diye konuştu.

Ayyarkın, müşteri 2021 yılından itibaren yeni hizmetleri de devreye alacaklarını ifade ederek şu bilgileri verdi: Şu an gönderilerin yüzde 60'ından fazlası İstanbul'dan yapılıyor. Şubelere gelen kargo sayısı 15-25 tane aracın çıkmasını zorlaştırıyoruz. Yeniden yapılandırmaya gidiyoruz. Yeni dönemde depo anlayışıyla hareket edeceğiz. Teslimatlar daha hızlı ve güvenli olacak. Şu an gönderilerin yüzde 95'i adrese teslim ediliyor. Yüzde 5'i ise şubeden alınıyor. Yeni dönemde 7/24 teslimat noktaları oluşturacağız. Gerekli izinler için BTK'ya başvuru yaptık. İade otomatları ile müşteriler 24 saat içinde ürünlerini otomatlara bırakabilecek. 2021 ilk çeyreğinde ilk pilot uygulamalarına başlayacağız.

Büyük oyuncular kargo sektörüne ilgi duyuyor

Ayyarkın, pandemi ile birlikte yatırımcıların kargo ve lojistik sektörüne olan ilgisinin arttığını söyledi. Ayyarkın "Kargo sektörü koronanın etkisiyle çok cazip hale geldi. Yatırımcılar sektörde nasıl farklılaştırırız diye düşünmeye başladı. Büyük grupların kargo sektörüne ilgi duyduğunu biliyoruz. Sektör 2021 ve 2022'de büyüme devam edecek. Kargo sektöründe uluslararası alanda da Türk oyuncular görebiliriz" dedi.

Ömer Temür