1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kargo otomatıyla 24 saat iade dönemi

Pandemi etkisiyle kargo sektörünün yükü yaklaşık üç kat arttı. e-Ticaret'e aşırı talep lojistik hizmetlerinde aksamalara yol açarken, kargo firmaları müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yeni hizmetlerini devreye almaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl pilot uygulama ile sokaklara yerleştirilecek iade otomatları üzerinden 7/24 ürün iadesi alınabilecek. Ayrıca kargo firmaları şubeden ziyade depolar yoluyla daha fazla alana yayılarak hızlı teslimat yapacak.
 24 Aralık 2020 07:20
+Aa- Yazdır
Kargo otomatıyla 24 saat iade dönemi

Vodafone Business sponsorluğunda yedincisi gerçekleştirilen CEO Club Online Summit'te konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın pandemi ile birlikte e-Ticaret'in perakende pazarındaki payının yüzde 15'lere çıktığını belirterek "e-Ticaret ile birlikte kargo sektör bir adım öne çıktı. e-Ticaret ve tüketici arasında köprü vazifesi görüyoruz. Sektörde 100 binin üzerinde çalışan var. Günlük dört milyonun üzerinde kapı çalınıyor. Biz de 15 bin çalışan ile günde ortalama bir milyon teslimat yapıyoruz. Yılı 200 milyon teslimatla kapatacağız" dedi.

Geçtiğimiz üç yıl boyunca 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Ayyarkın "Önümüzdeki üç yıl boyunca bir milyar liralık yatırım daha yapacağız. IT altyapısı ve veri güvenliği konusunda yatırımlar yapacağız" diye konuştu.

Ayyarkın, müşteri 2021 yılından itibaren yeni hizmetleri de devreye alacaklarını ifade ederek şu bilgileri verdi: Şu an gönderilerin yüzde 60'ından fazlası İstanbul'dan yapılıyor. Şubelere gelen kargo sayısı 15-25 tane aracın çıkmasını zorlaştırıyoruz. Yeniden yapılandırmaya gidiyoruz. Yeni dönemde depo anlayışıyla hareket edeceğiz. Teslimatlar daha hızlı ve güvenli olacak. Şu an gönderilerin yüzde 95'i adrese teslim ediliyor. Yüzde 5'i ise şubeden alınıyor. Yeni dönemde 7/24 teslimat noktaları oluşturacağız. Gerekli izinler için BTK'ya başvuru yaptık. İade otomatları ile müşteriler 24 saat içinde ürünlerini otomatlara bırakabilecek. 2021 ilk çeyreğinde ilk pilot uygulamalarına başlayacağız.

Büyük oyuncular kargo sektörüne ilgi duyuyor

Ayyarkın, pandemi ile birlikte yatırımcıların kargo ve lojistik sektörüne olan ilgisinin arttığını söyledi. Ayyarkın "Kargo sektörü koronanın etkisiyle çok cazip hale geldi. Yatırımcılar sektörde nasıl farklılaştırırız diye düşünmeye başladı. Büyük grupların kargo sektörüne ilgi duyduğunu biliyoruz. Sektör 2021 ve 2022'de büyüme devam edecek. Kargo sektöründe uluslararası alanda da Türk oyuncular görebiliriz" dedi.

Ömer Temür

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tekstil atölyesini Şırnak'a taşıyan iş adamı 200 kişiye istihdam sağladı
23 Aralık 2020 15:24		 Yılbaşında kiralık villalara talep patladı
23 Aralık 2020 07:59
Türkiye'de satış gelirini en hızlı artıran 100 şirket açıklandı
22 Aralık 2020 18:33		 Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, 6 milyar dolarlık altın buldu
22 Aralık 2020 14:37
İstanbul havalimanlarından 11 ayda 37,5 milyon yolcu uçtu
22 Aralık 2020 11:14		 PTT'den yılbaşı için yüzde 25 indirim
22 Aralık 2020 08:37
Dünyaca ünlü iki dev marka Türkiye'de üretime geliyor
21 Aralık 2020 15:10		 Yılbaşı alışverişi için tercih e-ticaret oldu
21 Aralık 2020 14:15
Bu yıl desteklerle Kovid-19'un gölgesinde 1400'e yakın kooperatif açıldı
20 Aralık 2020 11:14		 İnternet ve telefon yoluyla alışverişe yeni düzenlemeler geliyor.
19 Aralık 2020 08:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:57 - Kayseri'de taziye dönüşü kaza! 1 kişi öldü 3 yaralı var07:35 - Bursa'da servis aracı yandı07:20 - Gurbetçiye iyi haber: Türkiye'deki banka hesap bilgileri paylaşılmayacak07:20 - Kargo otomatıyla 24 saat iade dönemi07:05 - Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem06:40 - Belediye karıştı: İttifakta rant çatlağı
06:30 - Doğuda sıcaklıklar azalacak - Haritalı06:15 - İkinci mutasyon: Daha hızlı yayılıyor05:08 - Adana'daki rüşvet soruşturması kapsamında 5 zanlı tutuklandı03:13 - Türkiye Çevre Ajansının kurulması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi03:12 - Libya tezkeresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de02:41 - 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenleme kabul edildi
00:40 - Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:02 - 24 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!23:59 - Manisa'da bir grup genç okula saldırdı23:43 - Trump, Türkiye yönelik yaptırımları da içeren bütçeyi veto etti
23:41 - DSÖ'den mutasyon açıklaması: Büyük ölçüde daha bulaşıcı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!
Belediye karıştı: İttifakta rant çatlağı
24 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'daki rüşvet soruşturması kapsamında 5 zanlı tutuklandı
Gurbetçiye iyi haber: Türkiye'deki banka hesap bilgileri paylaşılmayacak
Kargo otomatıyla 24 saat iade dönemi
İkinci mutasyon: Daha hızlı yayılıyor
2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenleme kabul edildi
Doğuda sıcaklıklar azalacak - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
büyük ikramiye 1
izindeyken sözlüğe musallat olmak 2
Yumruk yumruğa tokalaşmanın da tehlikeli olması 1
nar çiçeği 2
Honolulu 2
maya takvimi 3
askerlik sırasında sigorta yatmaması 1
kayseri 2
numeroloji 1
Tarsustaki gizemli kazı 3
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Bursa İnbel 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam