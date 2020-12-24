İstanbul Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı
|24 Aralık 2020 08:00
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Olay, saat 20.00 sırlarında Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta meydana geldi.
Sokak içerisinde bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİNİN YANMIŞ CESEDİ BULUNDU
İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Söndürülen araçta itfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti. Polis olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.
DELİL ARAMASI YAPILDI
Hamidiye Sokak'a çıkan bütün yollar kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı. Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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