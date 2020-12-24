1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uber geri mi dönüyor? Dikkat çeken mahkeme kararı

Geçtiğimiz yıl hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber'e istinaf mahkemesinden müjdeli haber geldi. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin aldığı kararı hatalı buldu ve Uber'e erişim engelini kaldırdı.
 24 Aralık 2020 08:09
+Aa- Yazdır
Uber geri mi dönüyor? Dikkat çeken mahkeme kararı

İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber'e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

TÜRKİYE'DE FAALİYETE GEÇECEK

Temasa geçilen Uber Global sözcüsü "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Uber, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye'de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı. Erişim engelinin kalkması ile, Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından hali hazırda kullanılmıştı. Taksiciler dışında VIP olarak tanımlanan araçlarla taşımacılık yapanlar da olmuştu

NE OLMUŞTU?

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Taksicilerin de Uber kullanmasına rağmen korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye'de yasaklanmıştı. Ticari taksilerin de yolcu bulmak için kullandığı Uber 2010 yılından bu yana hizmet gösteriyor ve toplamda 15 milyardan fazla yolculuğa erişti. Uber, 66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı'
23 Aralık 2020 06:40		 Yargıtay eski üyelerinin Yüce Divan'daki ilk duruşması tamamlandı
22 Aralık 2020 16:43
Üç hakimden kritik kanser ilacı kararı
21 Aralık 2020 08:49		 Adli görevi yapan profesör hangi mevzuata göre yargılanır?
20 Aralık 2020 00:01
Vakıf Üniversitesi çalışanları kamu personeli sayılır mı?
15 Aralık 2020 14:05		 Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davada karar
07 Aralık 2020 22:11
FETÖ sanığını savunan avukata 'yasaklama' cezası
02 Aralık 2020 23:47		 AİHM'den, HDP'li vekillerin başvurusuna ret kararı
30 Kasım 2020 10:40
Mahkemeden Cemile hemşireyi üzecek bir karar daha
29 Kasım 2020 22:50		 Virüs nedeniyle, çocuğu elinden alınan hemşire: Kovid-19'u ülkeye ben yaymadım!
27 Kasım 2020 15:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Faiz kararı öncesi döviz fiyatları09:37 - Sinovac aşısının Brezilya'daki ilk sonuçları açıklandı. %50'nin üzerinde09:33 - Eğitimin fedakar neferi İhsan öğretmen09:30 - Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı09:30 - Poşet ücreti uygulaması internet alışverişlerinde de uygulanacak09:28 - Türk mühendisler yaptı. SIM kartlar tarihe karışıyor. Tanıtım bugün
09:26 - Edirne'de bir maden işletmesi ve bir apartman karantinaya alındı09:24 - Papa'nın İstanbul Temsilcisi koronavirüse yenik düştü09:22 - Yumurta tavuk fiyatını solladı09:17 - Çin aşısı Türkiye'ye geldi09:16 - 2021 yılı su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ücretleri yayımladı09:15 - 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
09:14 - Sağlık personeli, resmi yazı gelmediği için Kasım ayı performans ödemelerini alamadı09:04 - Jandarmadan siber saldırı şüphelilerine operasyon09:01 - Kasım ayında verilen 1009 yatırım teşvikinin tam listesi yayımlandı09:00 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor08:54 - 2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu
08:53 - Büyükşehirlerde, alt yapı kazılarına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Belediye eski başkanı dahil 5 zanlı rüşvetten tutuklandı
Belediye karıştı: İttifakta rant çatlağı
Gurbetçiye iyi haber: Türkiye'deki banka hesap bilgileri paylaşılmayacak
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
Sağlık personeli, resmi yazı gelmediği için Kasım ayı performans ödemelerini alamadı
Sağlık çalışanları 'döner sermaye' adaletsizliğinin çözülmesini istiyor
TDP'de 'gölge bakan'lar yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Masumlar apartmanı naci'nin dayak yediği sahne 3
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 5
Sözlükte çok yazmanın yan etkileri 3
özkan sümer 1
Hastane Yapılacak Diyerek Yıkılan Botanik Bahçesi 4
18 yıl adada unutulan kadın 4
Ursula Kroeber Le Guin 2
kavgaya giderken dinlenebilecek müzikler 2
Tarsustaki gizemli kazı 3
yürüyen balık 4
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Bursa İnbel 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam