Online yemek siparişi patladı
|24 Aralık 2020 08:17
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İnsanların restoranlarda oturarak yemek yiyememesinin doğal sonucu olarak paket servis hizmeti artış gösterdi. Evlere internetten serviste yüzde 20'den fazla artış yaşanıyor.
Diğer yandan telefonla sipariş de önemli oranda kullanılıyor. Eve yemek siparişinde kebap, lahmacun, döner, burger ve pizza halen en çok tercih edilen yemekler. Paylaşıma uygun olduğu için pizza siparişi bu dönemde çok arttı. Tatlı çeşitlerine de daha fazla ilgi gösterilmeye başlandı.
Restoran düzenlemesinin ne zamana kadar süreceği bilinmiyor ancak paket servise alışan yeni restoranların bunu devam ettireceği belirtiliyor. Sektörün en kısa sürede daha iyi duruma gelmesi için çalışılıyor. Aşı çalışmalarıyla beraber salgının ivme kaybetmesi sonrası sektörün, hızla toparlanacağı ve yeni yatırımları çekeceği de vurgulanıyor.
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