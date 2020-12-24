Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'da vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı.
|24 Aralık 2020 08:19
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