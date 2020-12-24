'Günde 2000 sürüntü alan diş hekimi var'
|24 Aralık 2020 08:20
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Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç, diş hekimi olmasına karşın filyasyon ekiplerinde görev yapan meslektaşlarının yaşadığı sorunları Milliyet'e anlattı. "Onlar salgın döneminin görünmez kahramanları" diyen Ataç, en büyük sıkıntıyı uzmanlık eğitimi gören asistanların çektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Sadece Hacettepe Tıp Fakültesi'nden 63, Ankara Tıp Fakültesi'nden 55 ve Gazi Tıp'tan 45 arkadaşımız filyasyon ekiplerinde görevlendirilirken, ülke genelinde 500 diş hekimi salgınla mücadelde en ön safta yer alıyor. Filyasyon ekiplerinde görev alan diş hekimlerin 09.00-23.00 saatleri aralığında çalışmak zorunda kalıyor. Özellikle havaalanlarında görevli filyasyon ekipleri 7 gün 24 saat küçük, hijyenik olmayan bir alanda günde 2000 sürüntü alıyor. Filyasyon ekiplerine yönelik şiddete karşı da önlem alınması gerekiyor"
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