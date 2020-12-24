TDP'de 'gölge bakan'lar yolda
|24 Aralık 2020 08:27
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Sarıgül'ün önümüzdeki salı günü de A Takımı'nı belirleyerek, partinin vitrini kamuoyuna tanıtması bekleniyor. Belirlenecek isimler Merkez Yürütme Kurulu, Parti Meclisi, genel başkan yardımcıları, genel sekreter, genel sekreter yardımcılarından oluşacak. Parti kurmayları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de, "gölge" gibi izleneceğini belirtiyor. İlk "gölge bakan"ın ise, yılbaşından önce açıklanacağı kaydediliyor.
"Gölge bakanların" kimler olacağına Merkez Yürütme Kurulu'nda karar verilecek. Sarıgül'ün yakın kurmayı, "gölge bakanların" çalışmalarına ilişkin, "Bakanlardan uygulamaları doğru yapanların doğrularını söyleyeceğiz. Doğrusu varsa 'şu bakanımız şu konuda doğru yapmıştır, kendisine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz, bu bakanımız da şu konuda yanlış yapmıştır' diyeceğiz" dedi. Bu isimler, izlediği kabine üyesine ilişkin rapor ve dosya hazırlayacak.
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