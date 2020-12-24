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Sağlık çalışanları 'döner sermaye' adaletsizliğinin çözülmesini istiyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, "Eğer sağlık çalışanlarının memnuniyetini arzu ediyorsanız, iliklemeniz gereken ilk düğme döner sermaye adaletsizliğidir" çağrısında bulundu
 24 Aralık 2020 08:32
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Sağlık çalışanları 'döner sermaye' adaletsizliğinin çözülmesini istiyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, AKİT TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Durmuş, pandemi sürecinde Sağlık-Sen'in faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Durmuş, "Pandemi sürecinin başlangıcında sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara hızlı cevap vermek için Kriz Koordinasyon Kurulu oluşturduk ve Whatsapp iletişim hattı kurduk. Buradan aldığımız sonuçları yetkililere ileterek çözümü noktasında mücadele ettik" dedi.

"İstihdamın Yeterli Düzeyde Artırılması Gerekiyor"

Durmuş, "İstihdamın yeterli düzeyde arttırılması noktasında bugün ivedi bir şekilde adım atılması gerekiyor ki ileri vadede sağlık çalışanlarının yükü hafifleyebilsin." dedi.

Durmuş devamında şunları kaydetti: "Bakın, bir sağlık çalışanı arkadaşımız aylık 170 saat çalışmasının üzerine 170 saat daha fazla mesai üretiyor. Yani bunun sürdürülebilir olması mümkün değil ama ne yapıyorlar mecburen yapıyorlar, sağlık çalışanları için ben gitmiyorum, ben yapmıyorum gibi bir durum söz konusu değil. Bugün ne oldu Sağlık Bakanlığı emekliliği, istifayı, izinlerin hepsini durdurdu, neden? Çünkü personel ihtiyacımız var. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu konuda hükümet yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ivedi bir adım atması gerekiyor ve yoğun bir alımın gerçekleşmesi gerekiyor. "

"İlk Olarak Döner Sermaye Düğmesi İliklenmeli"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yapan Genel Başkan Durmuş, "Eğer sağlık çalışanlarının memnuniyetini arzu ediyorsanız, iliklemeniz gereken ilk düğme döner sermaye adaletsizliğini ortadan kaldıracak, emeklerinin karşılığını alabileceği adaletli bir sistemi inşa etmekten geçiyor. Aksi takdirde ne yaparsanız yapın insanların memnuniyetini sağlayamazsınız. İstedikleri şey çok şey değil. Sadece haklarının teslim edilmesini istiyorlar. Bizde onların bu konudaki duygularına tercüman oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Farklı İstihdam Modellerine Son Verilerek Aynı Çatı Altında Çalışanlar Eş Değer Haklara Sahip Olmalı"

Sözleşmeli istihdam türleriyle ilgili de konuşan Durmuş, "Süresiz sözleşmeli çalışanlar var, vekil ebe-hemşireler var. Biz yüzbinlerce insanı kadroya geçirmişiz, 860 vekil ebe-hemşireyi kadroya geçirmiyoruz, 3600 tane kamu personeli olmayan aile sağlığı personeli var. Bir milyona yakın taşeronu kadroya geçiriyoruz, 3600 tane kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanını kadroya geçirmiyoruz. Bu insanlar bende bu devletin vatandaşıyım demiyor mu? Diyor, yani istediği şey çok şey mi? Hayır.
Bunların devlete ekonomik olarak yükleri de yok. Zaten aşağı yukarı aynı paraları alıyorlar, sadece özlük hakları itibari ile eş değer haklara sahip olacaklar. Bunun yapılması gerektiğini biz söylüyoruz yıllardır. 2011 ve 2013 yıllarında sözleşmeliler kadroya geçirildi ama uzun süredir bu yapılmış değil. Biz önümüzdeki süreçte de farklı istihdam modellerine son verilerek aynı çatı altında çalışanların ekonomik, özlük ve sosyal hakları itibari ile eş değer olmaları gerektiğini savunuyoruz" diye konuştu.
Memurlar.Net
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