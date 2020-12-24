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Hazine yardımı için gözler Anayasa'da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gün MYK toplantısı sürerken yaptığı açıklamada, "HDP'nin kapatılması" yönündeki tartışmalara ilişkin "Dünyada farklı modeller var, terör propagandası yapanların hazine yardımı almasının engellenmesi gibi. Demokrasi ve hukuk devleti terör karşısında asla çaresiz değildir" dedi.
 24 Aralık 2020 08:41
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Hazine yardımı için gözler Anayasa'da

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Çelik'in, "dünyada örnekleri var" diyerek işaret ettiği, "siyasi partilere hazine yardımının kesilmesi" konusu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da açık hükümlerle düzenleniyor.

2001'de AİHS ve Venedik Komisyonu Raporu doğrultusunda yeniden düzenlenen anayasada, "Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez" hükmü yer alıyor. Söz konusu program ve eylemlerin bir siyasi partinin büyük kongre, genel başkan veya merkez karar ve yönetim organları veya Meclis grubu tarafından açıkça benimsendiğinin AYM tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu partinin temelli kapatılmasına karar verilebiliyor. AYM, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına hükmedebiliyor.

AK Parti hakkında 2008'de AYM'de açılan kapatma davası da AK Parti'ye yapılan Hazine yardımının yarısının kesilmesi yönünde verilen kararla sonuçlanmıştı. Siyasi partilere yönelik hükümlerin nasıl uygulanacağı ise, Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenleniyor. Ancak kanunda yüzde 3 ve yüzde 10 barajı dışında hazine yardımı alamayacak partilerle ilgili özel bir hüküm bulunmuyor. AK Parti'nin önümüzdeki yıl Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapacak kanun teklifine "terör propagandası"nı hazine yardımları için kriter haline getirecek bir düzenleme üzerinde durduğu öğrenildi.

HDP'ye 57.5 milyon TL devlet desteği

2021 bütçesine göre AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'ye 2021'de toplam 481 milyon 790 bin lira Hazine yardımı ödenecek. Bu yardımın 209 milyon 304 bin TL'si AK Parti'ye; 111 milyon 369 milyon TL'si CHP'ye, 57 milyon 550 bin TL'si HDP'ye, 54 milyon 588 bin TL'si MHP'ye verilecek. Bu kapsamda, son genel seçimde yüzde 9,96 oy alan İYİ Parti de, barajı aşan partilerden ayrı hesaplanan, 48 milyon 979 bin liralık Hazine yardımını alacak. Nakit ödeme en geç önümüzdeki ocak ayının 10'una kadar 5 partinin hesabına geçecek.
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