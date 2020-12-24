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Büyükşehirlerde, alt yapı kazılarına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
 24 Aralık 2020 08:53
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Büyükşehirlerde, alt yapı kazılarına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında alt yapı ile ilgili izin ve kazılara dair hususlarda düzenlemeler yapıldı.

İşte Resmi Gazetede yapılan değişikliğin karşılaştırmalı madde hükümleri:

Eski hüküm:
Görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) AYKOME, büyükşehir dahilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;..
f) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.

Yeni hüküm

"f) Büyükşehir belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler; ilçe belediyelerince verilen izin ve ruhsatlara ilişkin koordinasyonu sağlar."

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Eski hüküm:

(3) Büyükşehir belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.

Yeni hüküm.

"(3) Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz."

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Bütünüyle Yeni hüküm

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"İlçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı

MADDE 14/A - (1) İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır."
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