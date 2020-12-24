2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu
|24 Aralık 2020 08:54
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TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
2021 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4 - (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25,00 ila 50,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5 - (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6 - (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.
Yargılama gideri
MADDE 7 - (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
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