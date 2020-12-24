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2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu

2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, Resmi Gazetede yayımlandı
 24 Aralık 2020 08:54
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2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu
24 Aralık 2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2021 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 - (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25,00 ila 50,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

MADDE 5 - (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6 - (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7 - (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Memurlar.Net
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