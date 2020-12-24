Kasım ayında verilen 1009 yatırım teşvikinin tam listesi yayımlandı
2020 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi, 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
|24 Aralık 2020 09:01
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1/11/2020 ila 30/11/2020 tarihleri arasında 81 ildeki Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi, 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Yayımlanan listeye göre, verilen yatırım teşvik belgeleri ile 33 bin kişilik istihdam sağlanacak. Toplam yatırım büyüklüğü ise 25 milyar 331 milyon TL olacak.
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