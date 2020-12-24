Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor
|24 Aralık 2020 09:00
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Bölgede Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı bölgede, karayolları ekipleri mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücüleri etkili olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyarıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla karışık yağmur etkili olurken, kent merkezinde de aralıklarla hafif kar yağışı devam ediyor.
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