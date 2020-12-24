Sağlık personeli, resmi yazı gelmediği için Kasım ayı performans ödemelerini alamadı

Sağlık Bakanı Koca'nın 19 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "Özellikle COVID-19 pozitif hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca COVID-19 pozitif hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de Ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak, ek ödeme planlanıyor." açıklaması sonrası Ağustos-Eylül-Ekim aylarında Bakanlık tarafından belirtilen oranlarda ek ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. 6 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazetede, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe geçici madde eklenerek yayımlanmıştı. Ekim ayı sonu itibarıyla tavandan ek ödeme süresi dolmuş durumdadır. Sağlık Bakanlığı tarafından ek ödemelerle ilgili herhangi bir resmi yazı gelmediği için, Sağlık Personeline Kasım ayına ait belirlenen oranlarda performans ödemesi yapılmadı.

Bugün saat 17:00' de başlayacak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak, saat 19:00 sıralarında Bakan Koca tarafından açıklama yapılacak. Sağlık personeline, ekim ayı sonu itibarıyla süresi dolan ve ocak ayından geçerli olacağı planlanan ek ödeme konusunda açıklama yapılması bekleniyor.



