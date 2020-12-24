1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Akile Doğan, 4 resmi evlilikten 5 çocuk dünyaya getirip, çocuklarının birinin arkadaşıyla kaçtı. Kayıplara karışan Akile Doğan yanına en küçük oğlunu da alıp kayıplara karıştı. Akile Doğan'ın 20 yaşındaki çocuğu H.C.M. annesinin küçükken kendisine işkence yaptığını söyledi. H.C.M yaşadıklarını "Annem göbek deliğime, burnuma, kulağıma iğne ve kürdan sokuyordu. Evden çıkabilmek, gezmeye gidebilmek için bizi yaralayıp, hastaneye götüreceğim bahanesiyle bize bunları yapıyordu" sözleriyle anlattı. İşte kan donduran haberin detayları.
 24 Aralık 2020 09:15
+Aa- Yazdır
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Akile Doğan, yanına 2,5 yaşındaki oğlu A.O'yu da alarak kayıplara karıştı. 4 resmi evlilik yapan ve bu evliliklerden 5 çocuğu olan Akile Doğan'ın oğlunun arkadaşı ile kaçtığı iddia edildi. Çocuğunun hayatından endişe duyduğunu belirten E.D. de (38) polise giderek kayıp müracaatında bulundu.

4 EVLİLİKTEN 5 ÇOCUK YAPTI, ALTINLARI ALIP KAÇTI

4 resmi evlilik yapan Akile Doğan, son evliliğini Çumra ilçesinde yaşayan E.A. ile yaptı. Çiftin bu evliliklerinden A.O. isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Akile Doğan, 4 Aralık günü 2,5 yaşındaki küçük çocuğunu da yanına alarak kayıplara karıştı. E.A. da çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirterek polis merkezine gidip kayıp müracaatında bulundu. E.A. eşine boşanma davası da açtı. Doğan'ın kaçarken de evde bulunan altın ve paraları da alıp gittiği öğrenildi.

20 YAŞINDAKİ OĞLUNDAN KAN DONDURAN AYRINTILAR: İŞKENCE GÖRDÜM

Akile Doğan'ın 20 yaşındaki çocuğu H.C.M. annesinin küçükken kendisine işkence yaptığını söyledi. H.C.M. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben çocukluğumda işkence gördüm. Annem göbek deliğime, burnuma, kulağıma iğne ve kürdan sokuyordu. Evden çıkabilmek, gezmeye gidebilmek için bizi yaralayıp, hastaneye götüreceğim bahanesiyle bize bunları yapıyordu. Bunlar sürekli tekrarlanıyordu. Bir öz anne çocuğuna bunları yapmazdı.

Kendi gezebilmek için bizlere işkence yapıyordu. O zaman ilçede kalıyorduk. Babam işe gittiği zaman eve adamlar geliyordu. Bunları hatırlıyorum. Daha sonra kardeşimi alıp gitti. Babama da peşimden gelmeyin bu çocuk sizden değil demiş. Annem alkol ve madde bağımlısı. Hareketleri normal değil. 5 senede bir evleniyor. Çocukları oluyor ve terk edip gidiyor. Kaçıp gittiği üvey kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Onun olduğu yerde eve giren çıkan belli olmaz.

"UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI VARDI"

Çocuğun psikolojisini bozacağını düşünüyorum. Konuştuğu çocuk eskiden benim en samimi olduğum arkadaşımdı. Konuşmalarını gördüm. Uygunsuz fotoğraflar vardı. Annem uzun bir süre beni aramadı. Annemi 7. Sınıfa gidinceye kadar pek tanımıyordum. 2-3 senede bir görüyordum" dedi. H.C.M. de kardeşinin hayatından endişe duyduğunu belirterek Savcılığa müracatta bulundu. Akile Doğan'ın psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı da belirtildi.

AVUKAT GÜLSEN PİŞMİŞ: OĞLUNUN ARKADAŞIYLA AŞK YAŞAMASI KABUL EDİLEMEZ

Ailenin avukatı Gülsen Pişmiş ise şunları kaydetti: 'Gerek davalının beyanları, gerekse de davacı müvekkilin beyanların ve yazışma içerikleri sadakatsizliğin ve zinanın var olduğuna kesin bir şekilde işaret ediyor. Ancak hukuki olarak da bazı teknik detaylar nedeni ile davalının bu davranışları genel olarak sadakatsizlik olarak nitelendiriliyor. Dava ikame edilirken bir genel boşanma nedeni olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanmak daha kesin bir sonuç vaat ediyor.

Davalının oğlunun arkadaşı ile duygusal yakınlık kurması ve aşk yaşaması kabul edilemez. Bu müvekkilimiz açısından onur kırıcı bir boşanma nedeniyse de davalının oğluna karşı da annelik ödevinin ağır bir ihmali ve çocuğun geleceğine annesi tarafından sürülmüş kara bir lekedir. Diğer yandan davalı 36 yaşında olsa da 18 yaşında bir delikanlı ile ilişki yaşaması davalının zihinsel yaşının küçük olduğunu düşündürecek bir done olabilir.

Davalının diğer çocuklarını yurda terk ettiği çocukların yanında alkol ve uyarıcı maddeler kullandığı çocuklarını hastaneye götüreceğim bahanesi ile dışarı çıkmak için çocukların vücuduna delici ve kesici aletler sokarak çocukları yaraladığı sabittir.

Çocuğun geleceği açısından velayetin davacı müvekkile verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuk daha 2,5 yaşında ve gerçek bir korumaya muhtaçtır" diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı
24 Aralık 2020 09:30		 Jandarmadan siber saldırı şüphelilerine operasyon
24 Aralık 2020 09:04
İstanbul Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı
24 Aralık 2020 08:00		 Kayseri'de taziye dönüşü kaza! 1 kişi öldü 3 yaralı var
24 Aralık 2020 07:57
Bursa'da servis aracı yandı
24 Aralık 2020 07:35		 Manisa'da bir grup genç okula saldırdı
23 Aralık 2020 23:59
Belediye başkanı trafik kazası geçirdi: 5 yaralı
23 Aralık 2020 23:32		 Antalya'da 15,5 ton sahte alkol içki ele geçirildi
23 Aralık 2020 21:41
Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu
23 Aralık 2020 19:25		 Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlattı
23 Aralık 2020 15:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Faiz kararı öncesi döviz fiyatları09:37 - Sinovac aşısının Brezilya'daki ilk sonuçları açıklandı. %50'nin üzerinde09:33 - Eğitimin fedakar neferi İhsan öğretmen09:30 - Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı09:30 - Poşet ücreti uygulaması internet alışverişlerinde de uygulanacak09:28 - Türk mühendisler yaptı. SIM kartlar tarihe karışıyor. Tanıtım bugün
09:26 - Edirne'de bir maden işletmesi ve bir apartman karantinaya alındı09:24 - Papa'nın İstanbul Temsilcisi koronavirüse yenik düştü09:22 - Yumurta tavuk fiyatını solladı09:17 - Çin aşısı Türkiye'ye geldi09:16 - 2021 yılı su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ücretleri yayımladı09:15 - 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
09:14 - Sağlık personeli, resmi yazı gelmediği için Kasım ayı performans ödemelerini alamadı09:04 - Jandarmadan siber saldırı şüphelilerine operasyon09:01 - Kasım ayında verilen 1009 yatırım teşvikinin tam listesi yayımlandı09:00 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor08:54 - 2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu
08:53 - Büyükşehirlerde, alt yapı kazılarına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Belediye eski başkanı dahil 5 zanlı rüşvetten tutuklandı
Belediye karıştı: İttifakta rant çatlağı
Gurbetçiye iyi haber: Türkiye'deki banka hesap bilgileri paylaşılmayacak
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
Sağlık personeli, resmi yazı gelmediği için Kasım ayı performans ödemelerini alamadı
Sağlık çalışanları 'döner sermaye' adaletsizliğinin çözülmesini istiyor
TDP'de 'gölge bakan'lar yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çocuğun kendini korumaya çalışması 1
selahattin demirtaş hakkındaki AİHM Kararı 5
Jamal aliyev 1
divan edebiyatından bir beyit bırak 1
22.12.2020 aihm'nin demirtaş kararı 1
soba yakmanın ciddi bir marifet olması 3
yabancılardan aldığımız aranjman şarkılar 2
21.12.2020 satürn ve jupiterin bu gece kavuşması 2
sarkan buz sarkıtlarını düşürmek 7
özkan sümer 1
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Bursa İnbel 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam