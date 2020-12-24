4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Akile Doğan, yanına 2,5 yaşındaki oğlu A.O'yu da alarak kayıplara karıştı. 4 resmi evlilik yapan ve bu evliliklerden 5 çocuğu olan Akile Doğan'ın oğlunun arkadaşı ile kaçtığı iddia edildi. Çocuğunun hayatından endişe duyduğunu belirten E.D. de (38) polise giderek kayıp müracaatında bulundu.

4 EVLİLİKTEN 5 ÇOCUK YAPTI, ALTINLARI ALIP KAÇTI

4 resmi evlilik yapan Akile Doğan, son evliliğini Çumra ilçesinde yaşayan E.A. ile yaptı. Çiftin bu evliliklerinden A.O. isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Akile Doğan, 4 Aralık günü 2,5 yaşındaki küçük çocuğunu da yanına alarak kayıplara karıştı. E.A. da çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirterek polis merkezine gidip kayıp müracaatında bulundu. E.A. eşine boşanma davası da açtı. Doğan'ın kaçarken de evde bulunan altın ve paraları da alıp gittiği öğrenildi.

20 YAŞINDAKİ OĞLUNDAN KAN DONDURAN AYRINTILAR: İŞKENCE GÖRDÜM

Akile Doğan'ın 20 yaşındaki çocuğu H.C.M. annesinin küçükken kendisine işkence yaptığını söyledi. H.C.M. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben çocukluğumda işkence gördüm. Annem göbek deliğime, burnuma, kulağıma iğne ve kürdan sokuyordu. Evden çıkabilmek, gezmeye gidebilmek için bizi yaralayıp, hastaneye götüreceğim bahanesiyle bize bunları yapıyordu. Bunlar sürekli tekrarlanıyordu. Bir öz anne çocuğuna bunları yapmazdı.

Kendi gezebilmek için bizlere işkence yapıyordu. O zaman ilçede kalıyorduk. Babam işe gittiği zaman eve adamlar geliyordu. Bunları hatırlıyorum. Daha sonra kardeşimi alıp gitti. Babama da peşimden gelmeyin bu çocuk sizden değil demiş. Annem alkol ve madde bağımlısı. Hareketleri normal değil. 5 senede bir evleniyor. Çocukları oluyor ve terk edip gidiyor. Kaçıp gittiği üvey kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Onun olduğu yerde eve giren çıkan belli olmaz.

"UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI VARDI"

Çocuğun psikolojisini bozacağını düşünüyorum. Konuştuğu çocuk eskiden benim en samimi olduğum arkadaşımdı. Konuşmalarını gördüm. Uygunsuz fotoğraflar vardı. Annem uzun bir süre beni aramadı. Annemi 7. Sınıfa gidinceye kadar pek tanımıyordum. 2-3 senede bir görüyordum" dedi. H.C.M. de kardeşinin hayatından endişe duyduğunu belirterek Savcılığa müracatta bulundu. Akile Doğan'ın psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı da belirtildi.

AVUKAT GÜLSEN PİŞMİŞ: OĞLUNUN ARKADAŞIYLA AŞK YAŞAMASI KABUL EDİLEMEZ

Ailenin avukatı Gülsen Pişmiş ise şunları kaydetti: 'Gerek davalının beyanları, gerekse de davacı müvekkilin beyanların ve yazışma içerikleri sadakatsizliğin ve zinanın var olduğuna kesin bir şekilde işaret ediyor. Ancak hukuki olarak da bazı teknik detaylar nedeni ile davalının bu davranışları genel olarak sadakatsizlik olarak nitelendiriliyor. Dava ikame edilirken bir genel boşanma nedeni olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanmak daha kesin bir sonuç vaat ediyor.

Davalının oğlunun arkadaşı ile duygusal yakınlık kurması ve aşk yaşaması kabul edilemez. Bu müvekkilimiz açısından onur kırıcı bir boşanma nedeniyse de davalının oğluna karşı da annelik ödevinin ağır bir ihmali ve çocuğun geleceğine annesi tarafından sürülmüş kara bir lekedir. Diğer yandan davalı 36 yaşında olsa da 18 yaşında bir delikanlı ile ilişki yaşaması davalının zihinsel yaşının küçük olduğunu düşündürecek bir done olabilir.

Davalının diğer çocuklarını yurda terk ettiği çocukların yanında alkol ve uyarıcı maddeler kullandığı çocuklarını hastaneye götüreceğim bahanesi ile dışarı çıkmak için çocukların vücuduna delici ve kesici aletler sokarak çocukları yaraladığı sabittir.

Çocuğun geleceği açısından velayetin davacı müvekkile verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuk daha 2,5 yaşında ve gerçek bir korumaya muhtaçtır" diye konuştu.