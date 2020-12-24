2021 yılı su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ücretleri yayımladı
|24 Aralık 2020 09:16
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24 aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSÜGGM - 2020/33)
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesidir.
(2) Bu Tebliğ; sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.
Reddedilen sayaçlar
MADDE 2 - (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.
Ücret tarifesi asma zorunluluğu
MADDE 3 - (1) Ek-l'de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.
İdari para cezası
MADDE 4 - (1) Ek-l'de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 - (1) 27/12/2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM - 2019/55) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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