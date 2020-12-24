Papa'nın İstanbul Temsilcisi koronavirüse yenik düştü
|24 Aralık 2020 09:24
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İstanbul Latin Katolik Episkoposu Meksikalı Ruben Tierrablanca Gonzalez (68), koronavirüs tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde salı akşamı yaşamını yitirdi.
Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre: Gonzalez'ın 10 gün önce hastalık belirtileri gösterince yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 2003'te İstanbul'daki Santa Draperis Kilisesi'nde papaz olarak görev yapmaya başlayan Gonzalez, 2016'da Papa Francis'in kararıyla yeni İstanbul Latin Katolik Episkoposu olarak atandı.
Güler yüzlü ve cana yakın kişiliğiyle bilinen Gonzalez'in ölümü İstanbul'daki Latin Katolik cemaatinde büyük üzüntüye yol açtı. Gonzalez için salı günü Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde dini tören düzenlenecek, ardından Latin Katolik Mezarlığı'na defnedilecek.
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