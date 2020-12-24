Edirne'de bir maden işletmesi ve bir apartman karantinaya alındı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir maden işletmesi ve bir apartman karantinaya alındı.
|24 Aralık 2020 09:26
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir maden işletmesi ve bir apartman karantinaya alındı.
Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina ve tedbir kararlarını görüştü.
Kurul, Harmanlı köyünde faaliyet gösteren maden işletmesine giriş ve çıkışları yasaklarken, 5 gün boyunca karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
İlçe merkezindeki bir apartman da tedbirler kapsamında 7 gün boyunca karantinaya alındı.
Toplantıda, ilçedeki spor salonlarının HES kodu uygulamasıyla faaliyetlerine devam etmesine karar verildi.
Kurallara uymayanlar hakkında idari ceza uygulanacak.
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