Türk mühendisler yaptı. SIM kartlar tarihe karışıyor. Tanıtım bugün
SIM kartları tarihe karışıyor.. Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşiyor..
|24 Aralık 2020 09:28
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SIM kartları tarihe karışıyor..
Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşiyor..
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tanıtımın 24 aralık 2020 (bugün), saat 11:00'de yapılacağını açıkladı
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