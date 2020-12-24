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Türk mühendisler yaptı. SIM kartlar tarihe karışıyor. Tanıtım bugün

SIM kartları tarihe karışıyor.. Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşiyor..
 24 Aralık 2020 09:28
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SIM kartları tarihe karışıyor..

Türk mühendislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği e-SIM projesinin tanıtımı bugün gerçekleşiyor..

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tanıtımın 24 aralık 2020 (bugün), saat 11:00'de yapılacağını açıkladı
Memurlar.Net
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