Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Çanakkale'deki bebek cinayetinde son dakika gelişmesi! Çanakkale'de yeni doğan bebeğini poşete koyup çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, sevgilisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni doğmuş bir erkek bebek bulan kağıt toplayıcısı kadınların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve adeta görenlerin, duyanların kanını donduran her bir ayrıntı birbiri ardına ortaya çıkmaya başladı. İşte Türkiye'yi kahreden bebek cinayetindeki sıcak gelişmeler ve çarpıcı ayrıntılar;

POŞETİN İÇİNDEKİ BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak'ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Yeni doğan bir erkek bebek, henüz kordon bağı üzerindeyken çöp konteynerine bırakılmış, çöp toplayan bir kadın tarafından bulunmuştu. Durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmişti.

KURTARILAMADI, MİNİK BEDENİ DAYANAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürmüş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

FAİLLERİ YAKALANDI: 22'LİK BİR ANNE VE SEVGİLİSİ...

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro cinayet masası dedektifleri yaşanan gelişmeler üzerine geniş çaplı inceleme başlatarak, bölgedeki MOBESE ve diğer güvenlik kameralarını inceleyip, olayın failini 2 saatte yakaladı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ VE ŞOK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Cinayet masası dedektifleri, anne E.Ç.'nin (22) yeni doğan bebeğini naylon bir poşet içerisinde çöpe attığını kameralardan tespit etti. E.Ç.'nin evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğin babası 21 Mustafa P. de emniyete getirilerek sorguya alındı. Öte yandan, kızına yardım ettikleri iddia edilen E.Ç.'nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47) da evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anne E.Ç. kasten adam öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çocuğun babası olan ve E.Ç.'nin uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNE BABASI DA GÖZALTINA ALINDI! NEDENİ İSE...

Evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alınan E.Ç.'nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47), savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

EVDEN ÇIKIP TENKA GÖRDÜĞÜM YERDE...

Bebeğini evin tuvaletinde dünyaya getiren E.Ç., emniyetteki ifadesinde uzun süre hamile olduğunu ailesinden gizlediğini belirterek, "Çocuğumu evde dünyaya getirdim. Ailem son ana kadar olayı bilmiyordu. Son ana kadar durumu ailemden sakladım. Doğumun ardından olayın şokunu üzerimden atamadım. Evden çıktım ve tenha gördüğüm bir yere bebeğimi bıraktım sonra eve döndüm" dediği ortaya çıktı.

MİNİK BEBEĞİN ÖLÜME GİDEN YOLCULUĞU...

Kepez Beldesi 75'inci Yıl Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

BİR POŞETİN İÇİNDE YAŞAMI SON BULDU!

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, E.Ç. ile erkek arkadaşı M.B.'yi gözaltına aldı. E.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, anne ve babasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

ANNE HEMŞİRELİK MEZUNUYMUŞ!

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç.'nin, Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olduğu ortaya çıktı.

YÜZÜNDE BUZ GİBİ BİR İFADE VARDI

Gözaltına alınıp işlemleri yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen 22 yaşındaki bebek katili annenin polislerin refakati eşliğinde cezaevine götürüldüğü anların görüntüleri de görenlerin dikkatinden kaçmadı. Yüzünde şaşkın, donuk ve soğuk bir ifade olduğu gözlenen kadının basın mensuplarının uzaktan yönelttiği soruları da cevapsız bıraktığı görüldü

İFADESİNDEKİ KELİME DETAYLARI

Katil annenin ailesinden hamileliğini gizlediğini belirttiği ifadesinde kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. 22 yaşındaki genç kadın emniyette polise verdiği ifadede poşetin içerisine koyarak ölüme terk ettiği bebek için "Bebeğim" ifadesini kullanırken onu öldürmek için seçiği noktayı da "Tenha bulduğum bir yer" diyerek belirtti.

Tutuklanan katil anne şu an cezaevinde.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN