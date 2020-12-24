Sinovac aşısının Brezilya'daki ilk sonuçları açıklandı. %50'nin üzerinde

Çinli Sinovac Biotech Ltd. tarafından geliştiren Kovid-19 aşısının Brezilya'daki klinik deneylerinde yüzde 50'den fazla etkinlik yakaladığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre Sinovac ise Brezilya'da ortaya çıkan bu sonucu destekleyici verileri açıklamadı. Araştırmacıların aşı hakkında destekleyici verileri açıklamaması şirketin isteği üzerine gerçekleşti. Bu durumun aşının teslimatını geciktirebilecek bir gelişme olduğu ifade edildi.

Sinovac'ın Brezilya deneylerine 13.000 kişi katıldı. Brezilya Butantan Enstitüsü ve Sao Paulo eyalet yetkilileri aşının "güvenli ve etkili" olduğunu belirtti.

Brezilya Sağlık Bakanı Jean Gorinchteyn "Hedefimiz yüzde 50'den fazla etkinlik sağlamaktı. Bu orana ulaşabilmiş bir aşı kutlama yapma gerekçesidir" değerlendirmesini yaptı.

Butantan Enstütüsü Başkanı Dimas Covas ise aşı alan grupta ağır Kovid-19 vakası görülmediğini ve yan etkinin enjeksiyon bölgesinde ılımlı bir ağrı olduğunu belirtti. Covas aşı etkinliğinin Brezilya otoritelerinin gerektirdiği oranın üstünde olduğunu belirtti.

Covas sonuçların Sinovac tarafından 15 gün inceleme sürecine tabi olacağını ekledi. Covas'a göre bu süre daha hızlı geçilebilirse Brezilya'nın 25 Ocak'ta aşıyı uygulama planı gerçekleşebilir.

Yüzde 50 etkinlik oranı ABD regülatörleri tarafından acil Kovid-19 aşıları için belirlediği minimum standardı oluşturuyor. Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi aşılar yüzde 90'ın üzerinde etkinlik oranı yakalamıştı.