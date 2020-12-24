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Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2001 yılında mesire alanında bir kişinin darbedildikten sonra boğularak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
|24 Aralık 2020 10:28
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2001 yılında mesire alanında bir kişinin darbedildikten sonra boğularak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenikent Mesire Alanı'nda Haziran 2001'de askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın (20) darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.
Ekipler, cinayeti Aydın'ın arkadaşı olduğu belirtilen H.İ. (47) ile başka bir suçtan cezaevinde bulunan kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, H.İ'yi İstanbul'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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