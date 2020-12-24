İçişleri: 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Soylu, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını bildirdi.
|24 Aralık 2020 10:31
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İçişleri Bakanı Soylu, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını bildirdi.
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