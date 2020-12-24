'AİHM'nin kararının bir anlamı yoktur, Demirtaş teröristir!'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soylu'nun konuşmasından satır başları

AİHM'NİN DEMİRTAŞ KARARI

İtalya'da seçilmiş belediye başkanları kirli ilişkileri nedeniyle görevden alındı, yerine kayyum atandı. Kimse ses çıkarmadı. Fransa'da, Yunanistan'da bunlar sorun olmadı. Türkiye terörle mücadele ederken ise işler değişiyor.

Kusura bakmasınlar Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değil. Tehlikenin farkında değil. Kendilerine akıl, nizam diliyorum. Alacaklarını da zannetmiyorum. Avrupa'nın içinde gözlerini Türkiye-Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. 'mış gibi' uyguladıkları evrensel kurallara yapmalarını diliyorum.

'PKK'yı eleştirin' denmesine rağmen bir kez bile PKK ile açıklama yapmayan, tam tersine onlara destek veren, iştahlandıran Selahattin Demirtaş teröristtir.

AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, bu hali Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir.

PAK GÖREVİNE BAŞLADI

Her alanda polisimiz görev başındaydı.

Onca terör tehdidine rağmen, her meselenin önünde giden, tedbir alan ve 15 Temmuz'dan sonra özellikle tüm tecrübesini, birikimini ortaya koyan bu teşkilata hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi şimdi Güvenlik Dairemizin koordinasyonunda Polis Arama Kurtarma (PAK) da görevine başlamıştır. Coğrafyamız deprem coğrafyasıdır. Polislerimiz aldıkları eğitimle bu afetlere hazır hale getirilmiştir.