1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Veteriner hekimin kabusu...Her şiddetten sonra özür dileyince affetmiş

Ankara'da veteriner hekim Yağmur Denli (33), 1 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi N.A.'nın yaklaşık 6 ay boyunca kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Her şiddetin ardından özür dilemesi nedeniyle affettiğini söylediği Z.A.'nın en son ekim ayı sonunda tekrar kendisini dövmesi üzerine polise şikayette bulundu.
 24 Aralık 2020 10:43
+Aa- Yazdır
Veteriner hekimin kabusu...Her şiddetten sonra özür dileyince affetmiş

Veteriner Herim Y.D. , uzaklaştırma tedbirine rağmen eski sevgilisinin tehditlerine devam ettiğini, bu yüzden adresini, telefon numarasını değiştirdiğini ifade ederek, "Umarım bu konu bu şekilde biter. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Şu an bütün tedbirler alınmış durumda; ama her zaman tedirgin yaşamak çok isteyebileceğim bir şey değil.'' dedi. Y.D., 6 ay boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek, "Yüzümde morluklarla geziyordum. Öyle bir, iki vurmak değil, bildiğiniz tekme tokat dayak yiyordum, işkence, sadistlik boyutundaydı" dedi.

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Veteriner Hekim Y.D., yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı Z.A. ile sevgili oldu. Y.D., Z.A.'nın geçen nisan ayından itibaren kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Denli, her şiddetin ardından özür dilemesi nedeniyle affettiğini söylediği Z.A.'nın en son ekim ayı sonunda tekrar kendisini dövmesi üzerine polise şikayette bulundu. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan darp izlerinin fotoğraflarıyla polise başvuran Denli'nin şikayeti üzerine Z.A. hakkında geçen 5 Kasım'dan itibaren 2 ay uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

'FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜM'

DHA'ya konuşan Y.D., erkek arkadaşıyla yaklaşık 1 yılı aşkın süre birlikteliği olduğunu anlatarak, "Maalesef bazı anlaşmazlıklar yüzünden önce tartışmalar ve geçimsizlikler başladı.

Arkasından da hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görmeye başladım. Aslında ilk şiddete uğradığımda ilişkiyi noktaladık.

Sonrasında çok pişman olduğu için inandım ve ikinci bir şans vermemek gerektiğini öğretti bana. Konu her zaman için hep üçüncü kişilerdi. Çıkan tartışmaların sonucunda şiddet görüyordum.

Aslında elle tutulur bir sebep yok. Gerçi şiddet için herhangi bir sebebe de ihtiyacınız yok. Şiddet hiçbir nedenle uygulanmamalı. Sonra affedip ikinci bir şans verdikten sonra dozu daha da artarak devam etti. Fakat ilişki bitmesine rağmen bazı tehditler aldım. Şu an yasal süreçteyiz ve uzaklaştırma kararı var" dedi.

'İŞKENCE, SADİSTLİK BOYUTUNDAYDI'

Denli, ilk şiddetin ardından affettiği için pişman olduğunu belirterek, "Yüzümde morluklarla geziyordum. Öyle bir tane, iki tane vurmak değil. Bildiğiniz tekme tokat dayak yiyordum, işkence, sadistlik boyutundaydı.

Evet kalıcı bir hasar bıraktı. Sağlığımla alakalı sıkıntılar yaşadım. Yüzümdeki morluklar şu an geçti; ama o dönemde oldukça ağırdı. İkinci bir şansı vermek istedim. Çünkü gerçekten iyi niyetli olabileceğine inandım. Aslında ikinci şansın böyle bir konuda asla olamaması gerekiyormuş. Çünkü bir kere yapan devamını mutlaka arttırarak getiriyor" ifadelerini kullandı.

'ADRESİMİ, TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM'

Denli, uzaklaştırma tedbirine rağmen eski sevgilisinin tehditlerine devam ettiğini, bu yüzden adresini, telefon numarasını değiştirdiğini ifade ederek, "Umarım bu konu bu şekilde biter. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Şu an bütün tedbirler alınmış durumda; ama her zaman tedirgin yaşamak çok isteyebileceğim bir şey değil.

Adresimden telefon numarama kadar her şeyimi değiştirdim bu yüzden. Yaşadığım şeyler çok ağır travmalardı. Karşımdaki insanın gerçekten çok ciddi tepkiler verdiğini gördüm. Kesinlikle her an her şey olabilir. Bunu deneyimledim.

Hiçbir kadının sessiz kalmasını istemiyorum. Özellikle yasal yollarla haklarını arasınlar. Bazen korkup sindirebiliyorlar bizi. Bu korkuları kulak ardı edersek daha fazlası geliyor. Sessiz kalmasınlar. Ben bu konuda kadınlardan şunu istiyorum. Eğer bir şiddeti kabul edip affediyorsak, neden bunu yaptığımızı sorgulamamız gerek" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
24 Aralık 2020 10:28		 Araba satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı
24 Aralık 2020 10:27
Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı
24 Aralık 2020 09:30		 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
24 Aralık 2020 09:15
Jandarmadan siber saldırı şüphelilerine operasyon
24 Aralık 2020 09:04		 İstanbul Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı
24 Aralık 2020 08:00
Kayseri'de taziye dönüşü kaza! 1 kişi öldü 3 yaralı var
24 Aralık 2020 07:57		 Bursa'da servis aracı yandı
24 Aralık 2020 07:35
Manisa'da bir grup genç okula saldırdı
23 Aralık 2020 23:59		 Belediye başkanı trafik kazası geçirdi: 5 yaralı
23 Aralık 2020 23:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı11:27 - 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' okullarından ekonomiye 157 milyon liralık katkı11:26 - KHK ile kapatılan dernekler, HDP çatısı altında faaliyetlerine devam etmiş11:23 - FETÖ'nün hakim ve savcı sorumlusunun 11 yıl 3 ay hapsi onandı11:22 - Nafaka belirlenirken sanat kursları ücreti de zorunlu ihtiyaç olarak hesaplanacak11:21 - İçişleri Bakanlığı, siber suç mağdurlarının profilini çıkardı
11:21 - Soğuk denizin altında 'sürpriz' evlilik teklifi11:19 - FETÖ elebaşının avukat yeğenine 6 yıl 3 ay hapis11:17 - TBMM'de kabul edildi: 15 yaş altı elektrikli scooter kullanamayacak11:16 - Doğu Anadolu'da 4 ilde 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:14 - 'Milli İrade istiyorsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirebilir'11:03 - Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası
11:02 - Gram altın 462 lira seviyelerinde11:02 - 'Reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz'11:00 - Akademik liyakat gelecekti! MYO kadroları alan dışı atamalarla doldurulmaya devam ediliyor11:00 - Koronayı yenen hemşire: Ev ziyaretlerimizi erteleyelim10:59 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek
10:58 - Bakan Pakdemirli: 'Ilısu Barajı tam kapasiteyle elektrik üretimine başladı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Türk mühendisler yaptı. SIM kartlar tarihe karışıyor. Tanıtım bugün
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!
Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı
Belediye eski başkanı dahil 5 zanlı rüşvetten tutuklandı
Belediye karıştı: İttifakta rant çatlağı
Gurbetçiye iyi haber: Türkiye'deki banka hesap bilgileri paylaşılmayacak
Sağlık personeli, resmi yazı gelmediği için Kasım ayı performans ödemelerini alamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
The Three tenors 1
Çocuğun kendini korumaya çalışması 1
Bir yemek tarifi bırak 5
rutubet kokusu 2
Güven 2
23.12.2020 fenerbahce vs başakşehir maçı 6
Tarsustaki gizemli kazı 2
günah 1
cumhuriyet sucukları'nın bir kadına sosyal medyadan küfretmesi 1
dizi ve film tavsiyeleri 1
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Bursa İnbel 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam