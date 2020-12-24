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Soğuk denizin altında 'sürpriz' evlilik teklifi

İstanbul'da yaşayan Halil Yılmaz, denizin zeminine yerleştirilen, içinde sevgi sözcüklerinin yer aldığı 8 amfora ve bir çeyiz sandığı ile dondurucu soğuğa rağmen kız arkadaşı Müge Hasanbaş'a sürpriz evlilik teklifi yaptı- Müge Hasanbaş, evlilik teklifinden bihaber ilk kez deneme dalışı yapma heyecanını yaşadığı sırada, suyun altındaki sürpriz karşısında şaşırdı- Amforaların içindeki yazıları tek tek okuyan Müge Hasanbaş, dalış sonunda çeyiz sandığındaki evlilik teklifi mesajı ile karşılaştı- Müge Hasanbaş, kendisine tek taş yüzükle evlenme teklif eden sevgilisi Halil Yılmaz'a 13 derece soğuk suyun altında "evet" dedi
 24 Aralık 2020 11:21
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Soğuk denizin altında 'sürpriz' evlilik teklifi

- İstanbul'da yaşayan Halil Yılmaz, sıcaklığı 13 derece olan soğuk denizin altında kız arkadaşı Müge Hasanbaş'a sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Otomotiv sektöründe üretici olarak çalışan 27 yaşındaki Halil Yılmaz, aynı iş yerinde çalışan 26 yaşındaki kız arkadaşı Müge Hasanbaş'a yapacağı sürpriz evlilik teklifinin hazırlıklarına bir gün önce başladı.

Profesyonel yüzücü olan ve denizi çok seven Müge Hasanbaş'a suyun altında evlenme teklif etmeye karar veren Yılmaz, sürpriz evlilik teklifi için Gürpınar'daki Cem Karabay Sualtı Sporları Eğitim ve Sınav Merkezi'ne giderek, Guinness Rekortmeni Karabay'dan yardım istedi.

Cem Karabay ve ekibi, suyun altına bir gün önceden içinde sevgi sözcüklerinin yer aldığı 8 adet amfora ve bir çeyiz sandığı yerleştirdi.

Yılmaz ve Hasanbaş, ertesi gün deneme dalışı için eğitim merkezine geldi. Hasanbaş ve Yılmaz, eğitim merkezinde yapacakları dalışa ilişkin brifing aldıktan sonra dalış elbiselerini giyerek hazırlandı.

Sürpriz evlilik teklifinden bihaber, ilk kez deneme dalışı yapmanın heyecanını yaşayan Hasanbaş, erkek arkadaşı Yılmaz ile birlikte dalış eğitmeni Karabay'ın liderliğinde sıcaklığı 13 derece olan denize daldı.

Dalışın ilk dakikalarında, sualtı dünyasının keyfini çıkarmaya çalışan Hasanbaş, bir süre sonra dipteki bir amforayı fark etti. Yılmaz, amforanın içinden çıkardığı notu Hasanbaş'a gösterdi. Müge Hasanbaş, kendisi için yazılan notu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Dalışa devam eden Hasanbaş, zemine belirli aralıklarla yerleştirilen her bir amforanın içindeki notları okudu. Yaşadığı mutluluk suyun altında dahi gözlenen Hasanbaş, dalış sonunda kendisini bekleyen büyük sürprizle yine suyun altında karşılaştı.

Hasanbaş, kapalı olan çeyiz sandığının kilidini açtı ve üzerinde "Yeşil bir sap olsam, ucumdaki salkım çiçeğim olur musun? Müge çiçeği, benimle evlenir misin?" yazılı pankart açıldı.

Halil Yılmaz, bu sırada denge yeleğinin cebinden çıkardığı tek taş yüzük ile suyun altında Müge Hasanbaş'a evlilik teklif etti.

Karşılaştığı bu sürpriz karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Hasanbaş, Yılmaz'a sarılarak "evet" dedi.

- "Mutluluk verici bir şey"

Dalış sonrası duygularını AA muhabirine dile getiren Müge Hasanbaş, "Ne hissettiğimi gerçekten bilemiyorum ama o kadar mutlu olduk ki ne zamandır beklediğim bir şeydi açıkçası. Böyle değişik bir şekilde olması... Benim en sevdiğim şey yüzmek. Yüzerken böyle bir şeyin olması benim için ayrıca mutluluk verici. İlk defa böyle bir deneyime sahip oldum. Bunu tatmak çok güzeldi benim için." dedi.

"Sürpriz evlilik teklifinden şüphelendin mi?" sorusuna Hasanbaş, "Şüphelendiklerim boş çıktı açıkçası, bunda da beklemiyordum." yanıtını verdi.

Suyun altında küpleri görünce şaşırdığını dile getiren Hasanbaş, "Yeni küplerdi. Kıyıda nasıl bulunur diye düşündüm. Sonradan anlaşıldı." diye şaşkınlığını dile getirdi.

- "Çok güzel bir anı oldu"

Halil Yılmaz da Hasanbaş için birçok kez sürpriz evlilik teklifi organize ettiğini ama bir türlü hayata geçiremediğini dile getirdi.

Sualtında evlilik teklifi fikri aklına geldiğini ve yaptığı araştırmalar sonunda Cem Karabay ile tanıştığını anlatan Yılmaz, "Kendisine saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Çünkü profesyonel ekibiyle bize destek oldular. Hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız. Çok güzel bir anı oldu bizim için." diye konuştu.

Yılmaz, dünkü hazırlıkların ardından gece gözüne uyku girmediğini ifade etti.

Bunun üzerine de Cem Karabay, "Gece saat 12.00'den beri bana mesaj attı. 'Hocam uyuyamıyorum. Hocam sabah ne olacak? Hocam az kaldı. Hocam 3 saat kaldı. Hocam 1 saat kaldı.' Tüm gece uyuyamadı." diyerek Yılmaz'ın heyecanını dile getirdi.

- "İstediğim şeyi başardım"

Çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, "İstediğim şeyi başardım, istediğim kişiyi bulduğumu düşünüyorum. Dilerim her şey istediğimiz gibi olur. Hayatımız da bir ömür mutlu bir sıcak bir yuvada geçer." dedi.

Yılmaz, "Kısmetse düğün ne zaman?" sorusu üzerine, "Çok kısa bir süre içinde." dedi.
Anadolu Ajansı
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